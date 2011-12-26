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Politika

CHP’den Atatürk kurumları için kanun teklifi

CHP, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün atamalarıyla tartışmaların odağına oturan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih

26 Aralık 2011 02:00


Hülya Karabağlı - T24/ Ankara

CHP, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün atamalarıyla tartışmaların odağına oturan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu için çözüm arayışında. CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, kurumların 1980 öncesi gibi yapılandırılması için kanun teklifi hazırlandığını söyledi. Teklif, bu kurumların tüzel kişiliği haiz "Türk Tarih Kurumu” ve “Türk Dil Kurumu “ olmasını öngörüyor.

Antalya Milletvekili Gürkut Acar, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na yapılan atamaları eleştiren Acar, ”Bu bir hukuk cinayetidir. Kanunla vasiyetname değiştirilmez” dedi. Atatürk'ün kurumlarına Atatürk düşmanlarını tayin etmek doğru bir davranış değildir" diyen Acar, “KHK ile Türk Dil Kurumu'ndan ve Türk Tarih Kurumu'ndan Atatürk ismini kazıdılar. Atatürk, Atatürkçülük yok ama mirası reddetmiyorlar, mirası alıyorlar. Mümtazer Bey diyor ki, Atatürk iyidir, Atatürkçülük kötüdür, AKP ve Cumhurbaşkanı diyor ki Atatürk olmasın ama mirası olsun. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Atatürk'ün mirasını çiğnenmesine son vermek istiyoruz. Atatürk mirasının Atatürk'ün kurumlarına geri verilmesini sağlamaya çalışacağız. Bir çağrım da Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun son kurultay delegelerine olacak. Lütfen Atatürk'ün mirasına sahip çıkın, kurultayınızı toplayın."


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