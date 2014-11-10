CHP Atatürk için mevlit okuttu

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Atatürk'ün ölümünün 76. yıldönümünde okuttuğu mevlit öğle namazını takiben, Eminönü Yeni Cami’de düzenlendi.

CHP grup başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul il başkanı Oğuz Kaan Salıcı, milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlidin ardından CHP İstanbul milletvekili İhsan Özkes, “Ulu önder Atatürk, her 18 Mart’ta Çanakkale şehitlerinin yıldönümünde mevlit okuturdu. Yine dünyada ilk defa naklen, radyodan mevlit yayını yaptıran Atatürk’tü. Dolayısıyla biz bugün mevlid okutarak onun ruhunu şad etmek istedik" dedi.

CHP, geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri mevlit programını geleneksel hale getirmeyi planlıyor.