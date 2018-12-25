CHP'den askeri fabrikaların satışının durdurulması için kanun teklifi

CHP, Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirmeye çıkarılan Sakarya Tank Palet Fabrikası’nın satışını engellemek için yasa teklifi sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasını taşıyan kanun teklifi, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Teklifle, yasanın amaç ve kapsam bölümüne bir madde eklenerek, “askeri fabrika ve tersaneler ile bunlara ait varlıkların hiçbir şekilde özelleştirilememesi ve işletme hakkının devredilememesi” hedefleniyor.

Konuya ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenlemeyen Engin Özkoç, dün akşam Sakarya’da işçilerin eylemine destek verdiklerini belirterek, “Sakarya’da dün bir yanımda İYİ Parti’nin milletvekili, diğer yanımda Milliyetçi Hareket Partisi’nin Grup Başkanvekili vardı. Yani muhalefet partileri, ‘biz işçiden yanayız’ diyorlar. Yasa Genel Kurul’a geldiğinde tüm muhalefet partileri bir olursa, o eller eğer kalkarsa, Türkiye kazanacak” dedi.

Özkoç, özetle şunları söyledi:

“Şeker Fabrikaları, SEKA, TÜPRAŞ, PETKİM, TEKEL, TEDAŞ, limanlar, santraller gibi Cumhuriyet döneminde ne yapıldıysa satıldı. Sıra artık askeri tesislere geldi. 16 yıl içinde tek bir fabrika açmayan AKP iktidarı, 16 yıl içinde cumhuriyetin açtığı bütün fabrikaları tek tek elden çıkardı. İşçileri sokağa bıraktı.

“Türkiye'nin geleceğini satmak demek!”

Sakarya’da Şeker Fabrikasını, Fethullahçı Terör Örgütü’ne peşkeş çektiler. Bağırdık çağırdık mücadele ettik, ‘Hayır böylesi daha iyi olur’ dediler, Şeker Fabrikamızı satarak 60 bin işçiyi sokağa koydular. Şimdi sıra askeri tesislerde. Peki askeri tesisler nedir? Milli birliğimizin ve beraberliğimizin temelidir. Milli birliğimizin ve beraberliğimizin temeli olan savunma sanayini satmak, Türkiye’nin geleceğini satmaktır. Hani milli ve yerliyiz diyorsun ya eğer kendi silahını üretirken, senin elinden alıp da 25 yıllığına bir özel şirkete devrediyorsan, geleceğini devrediyorsun demektir.

Peki bizden, Türkiye Cumhuriyeti Devletinden daha mı güçlü bu özel şirket? Fırtına obüslerini üretmiş, Altay Tankı’nı bin kere daha iyi üretecek mühendise, işçiye, bilgiye, birikime sahip. Bu fabrikayı 25 yıllığına tahsis ediyorsun. 25 yıl boyunca sen iktidardan gitsen de senin yandaşın Türkiye’nin savunma sanayisiyle ilgili söz sahibi olacak. Yani sen söz sahibi olacaksın, senin yanlışlarının bedelini Türkiye ödemeye devam edecek.”

“O eller eğer kalkarsa, Türkiye kazanacak"

Engin Özkoç, Tank Palet Fabrikası’nın satışını engellemek için ne yapabilecekleri üzerine çalıştıklarını belirterek, 4046 sayılı Özelleştirme Yasası’nda yapılacak değişiklikle Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın önüne geçilebileceğini söyledi.

Özkoç, sözlerine şöyle devam etti:

“Yasa teklifini, üç grup başkanvekili Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla sunduk. Kim adına? Cumhuriyet Halk Partisi adına. Kim adına? Türkiye adına. Kim adına? Türkiye’nin geleceği adına.

Meclis Başkanı’nı ziyaret edeceğim ve bunun bir an önce Meclis’e indirilmesini isteyeceğim, yani komisyona, plan bütçe komisyonuna. Komisyonda gündeme gelmezse ne yapacağız? Gelmezse, 10 kişinin imzası gerekiyor, bütçe komisyonunda 8 tane üyemiz var. Diğer muhalefet partilerine döneceğiz. Ben dün Sakarya’da işçilerin yanında eylemdeydim. Bir yanımda İYİ Partini’nin milletvekili diğer yanımda Milliyetçi Hareket Partisi’nin Grup Başkanvekili vardı. Yani muhalefet partileri ‘biz işçiden yanayız’ diyorlar. Yasa, TBMM’ye geldiğinde çoğunluk muhalefet partilerinde olacak. Yerliyiz ve milliyiz diyenler, Türkiye’nin geleceği adına söz sahibi Türkiye’dir diyenler, orada ellerini kaldıracak. Orada herkes, kimin ne kadar samimi olduğunu görecek, ne kadar gerçekten milli olduğunu, ne kadar Türkiye’nin geleceğinden yana olduklarını görecek. O eller eğer kalkarsa Türkiye kazanacak. Cumhurbaşkanlığı Sistemine rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gücü tescillenmiş olacak. Kim yan çizerse de bundan yan çizmiş olacak.”

Engin Özkoç, Meclis’e rağmen Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesi için süreç devam ettirilirse kendilerinin de mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Sakarya tank palet fabrikasının özelleştirilmesi için atılan adımlar, Meclis’e rağmen sürdürülürse bütün gücümüzle biz orada olacağız, işçinin yanında olacağız, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ama son nokta; işçiye tüm sosyal haklarını verdiler, işçiye sizi burada tutacağız dediler, maaşınızı da iki kat artırıyoruz dediler, CHP olarak bu özelleştirmeye yine karşı çıkacağız. Tank Palet Fabrikası’nda çalışan işçi de Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği yönünde mücadelesini verecek, Türkiye’nin milletvekili de aynı mücadeleyi verecek, onlarla bizim amacımız birdir, tekdir” şeklinde konuştu.