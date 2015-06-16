CHP'den Arınç'ın çözüm süreci eleştirisine yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Haluk Koç, koalisyon için dün açıkladıkları 14 ilkede çözüm sürecinin yer almamasını eleştiren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yanıt verdi. Koç, "Bakıyorsunuz çözüm sürecinin en yılmaz savunucuları böyle bir süreç yoktur, toplantı olmamıştır diye tavır aldılar. Sayın Arınç burada öz eleştiri yapmak istiyor sanırım" dedi. Koç, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği baraj uygulamasından gösteri kanununa kadar neler yapılması gerektiğini yani sonuç olarak bir çözümden bahsediyorsak bu demokrasiden geçer. Çözümün demokrasiden geçtiğine dair ifadeler açıkça görülüyor. Siyasetin ana ekseninde olmaması gereken kişinin kızım sana söylüyorum gelinim sen anla diyerek bir öz eleştiride bulunmuştur Sayın Arınç."

Koç, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Haluk Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

CHP bugün olağan toplantısı yaptı. Yarın belediye başkanlarımızla genel başkanımız bir toplantı yapacak. Seçim sonrası değerlendirmemizin başkanlarla paylaşacak. 18 Haziran’da il başkanları ile benzer bir toplantı yapacak. Pazartesi günü, yeni oluşan CHP Grubu milletvekilleri ile benzer çerçevede değerlendirme toplantısı yapılacak. Bir yıl ertelemiş olduğumuz olağan genel kurulumuz 20 Haziran – 20 Aralık tarihleri arasında CHP’nin olağan kurultay süreci gerçekleşecek.

‘Seçim sonuçları kimin düştüğünü ortaya koydu’

7 haziran sonuçları iktidardan kimin düştüğünü ortaya koldu. Ancak seçimler kimin iktidara geldiğini net şekilde ortaya koymadı. Eşit ve adil olmayan seçim süreci yaşadığımızın altını çizmişti Kılıçdaroğlu, seçim sonrasını akıl ve sağduyu çerçevesinde hareket etmenin siyaset kurumuna düştüğünün altını çizmişti. Devletin kin ve nefret ile yönetilemeyeceğini ifade etmişti. Yine bu tabloda yapılan değerlendirmelerde halkın iradesinin bir kısmını yok sayma gibi bazı değerlendirmelerin yanlış olduğunu ifade etmişti. Ortaya çıkan yüzde 40 – 60 dengesinin iyi okunması gerektiğini belirmişti.

‘Toplantıda değerlendirmeler yapıldı’

Bu toplantımızda da değerlendirmeler yapıldı. Koalisyon hazırlıkları ile hesaplarla ilgili partilerin kendi öz çıkarlarını değil halkın beklentilerini Ak Parti iktidarının Türkiye’ye yaşattığı olumsuzlukları göz önüne alınma gerektiğini ifade etmiştir.

‘Tek parti iktidarı sona ermiştir’

Seçim sonuçlarında hiçbir siyasi partiyi yok sayan bir değerlendirme darlığı içinde değiliz. Tek parti iktidarı sona ermiştir. Ancak tek parti devleti devam etmektedir. Bu da bugünün önümüze getirdiği başka bir gerçektir. Siyasetin sıkıştığı şu günlerde seçime muhalefet olarak giren tüm partiler ilişkilerini geçmişte yaşanan çatışma ve kamplaşmalara göre kurmamalı. Milletimiz geleceği kardeşlik ve birlikte yaşama iradesi ile kurun diyor.

Kurulacak koalisyonu demokrasi ve refahı önceleyen bir koalisyon olmasını istediğimizi ifade ediyoruz. Yüzde 60’lık blok denince çeşitli tartışmaların gündeme geldiğini görüyoruz.

Siyasal ve toplumsal onarımı sağlayacak en uygun hükümet modelinin yüzde 60’ın içinden çıkacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanını yetki sınırlarına çekecek, siyasi kirlenme ile mücadele edebilecek, yolsuzlukları yargı önüne taşıyabilecek, ekonomik istikrar için gerekli güven ortamını sağlayabilecek büyük bir uzlaşmaya ihtiyaç olduğunu ifade ediyoruz. CHP bu yöndeki çözümü sonucu etkiyen görev alacak. Sandığın verdiği sonucun heder edilmemeli. Bu konuda CHP’nin çözümsüzlüğün adresi olmayacağını bir kere daha açık ve net şekilde ifade ediyorum.

Arınç'a yanıt

Arınç’ın açıklaması var. Çözüm süreci ile bir şey söylememiş büyük eksiklik dedi. Bakıyorsunuz çözüm sürecinin en yılmaz savunucuları böyle bir süreç yoktur, toplantı olmamıştır diye tavır aldılar. Sayın Arınç burada öz eleştiri yapmak istiyorum sanırım. Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği baraj uygulamasından gösteri kanununa kadar neler yapılması gerektiğini yani sonuç olarak bir çözümden bahsediyorsak bu demokrasiden geçer. Çözümün demokrasiden geçtiğine dair ifadeler açıkça görülüyor. Siyasetin ana ekseninde olmaması gereken kişinin kızım sana söylüyorum gelinim sen anla diyerek bir öz eleştiride bulunmuştur Sayın Arınç.

Yaşanmış çatışmalardan yola çıkarak pozisyon belirlemek yerine toplumun birlikte yaşama iradesinin güçlendirildiği bir süreci hep beraber değerlendirmek mümkün. Yani geçmişin kamplaşmalarından çıkıp geleceğe dönük beklentileri gerçekleştirmenin daha doğru olduğunu söyledim. Burada kişisel ve partisel kaygıların ön planda olduğu değil ülke ve toplum kaygılarının önde olması beklenen durum.