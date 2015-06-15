İşte 14 maddede CHP'nin koalisyon ilkeleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Haziran seçimlerinin ardından gündeme gelen hükümet formülleri tartışılırken, partisinin 14 öncelikli ilkesini açıkladı.

Koalisyonun hangi partiler tarafından kurulacağından çok, hangi ilkeler üzerinde inşaa edileceğinin önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, 14 ilkeyi şöyle sıraladı:

1. Hukukun üstünlüğü: Can ve mal güvenliğimizin garanti altına alınması, yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının sağlanması.

2. Güçler ayrılığının temini: 12 Eylül hukukunun ortadan kaldırılması. Yüzde 10'luk seçim barajı, ve YÖK'ün kaldırılması, Siyasi Partiler Yasası'nın değişmesi, milli iradeye saygının tesisi.

3. Siyasi Ahlak Yasası: Siyaset bir zenginleşme aracı haline gelmemeli, kirlilikten arınmalı. Bu nedenle Siyasi Ahlak Yasası en kısa zamanda çıkmalı.

4. Güçlü Sosyal Devlet: Güçlü Sosyal devlet yolunda emeklilere dini bayramlarda iki maaş ikramiye ödenmesi, asgari ücretin bin 500 lira olması, taşeron uygulamasına son verilmesi, yoksulluğa karşı aile sigortası, ve çiftçiye bir buçuk liraya mazot verilmesi sağlanmalı.

5. Cumhurbaşkanı'nın anayasal sınırlara çekilmesi: Cumhurbaşkanı koalisyon görüşmelerinin bir aktörü haline gelemez, siyasi parti liderlerine çağrısı anlamsızdır. Cumhurbaşkanlığı her şeye maydanoz olma makamı değildir.

6. Örtülü ödenek iki başlı olmaz: Örtülü ödeneği bir kişi kullanır, örtülü ödenek Başbakan'ın namusuna emanet edilmiştir, iki başlılık olmaz. Cumhurbaşkanı, Başbakan'dan gizli hangi amaçla örtülü ödeneği kullanacaktır?

7. Yeni dış politika zorunludur: Yeni ve ekseni barış üzerine kurulu bir dış politika ihtiyacı ortadadır.

8. Gençlere her meydan özgür olmalı: Bu ülke nüfusunun yarısı genç. Gençler potansiyel suçlu olarak görülmemeli, düşüncelerinden ötürü hiç kimse yargılanmamalı, tüm kentlerin meydanları özgürlüğe açık olmalı.

9. Yasaksız Türkiye: Yasaklarından kurtulmuş, düşünen, üreten, hakça paylaşan ve özgürce konuşan bir Türkiye istiyoruz.

10. Medya özgür olmalı: Medya tam özgür olmadan demokrasi işlemez. TRT iktidar borazanı olmaktan çıkmalı, Genel Müdür atamaları siyasetten etkilenmemeli. İktidarın sopası olan bir RTÜK modelini biz kabul etmiyoruz.

11. Vergi denetimi adil olmalı: Vergi denetimi siyasi amaçlı kullanılmamalı, fikrini açıklayan işadamının kapısına ertesi gün denetim elemanı dayanmamalı.

12. Kesin Hesap Komisyonu: TBMM'de Kesin Hesap Komisyonu kurulmalı. Vatandaştan toplanan vergilerin hesabı kuruşuna kadar verilmesi demokrasinin gereğidir.

13. Anayasa değişikliği: Anayasa değişikliği öncelikle yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığını sağlayacak şekilde ele alınmalı.

14. Yolsuzlukla Mücadele: Yolsuzlukların üzerine mutlaka ve sonuna kadar gidilmeli.

Diğer siyasi parti liderlerini de ilke ve önceliklerini ortaya koymaya davet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu sayede Koalisyon süreci daha verimli ve anlaşılır olacaktır" dedi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin sorunun değil çözümün adresi olacağını sözlerine ekledi.