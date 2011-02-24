-CHP'DEN ARAPÇA İNTERNET SİTESİ ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - CHP'nin, İngilizce'den sonra Arapça olarak hazırlanan internet sitesi yayın hayatına başladı. CHP'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Türkiye'deki en kapsamlı Arapça siyasi parti internet sitesinin yayın hayatına başladığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Türkiye'deki siyasi parti siteleri arasında en güncel ve en çok içeriğe sahip İngilizce siteden sonra bugün itibarıyla 'www.chp.org.tr/ar' adresinden geniş içerikli Arapça sitemiz de yayına başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Arap dünyasına yönelik mesajı ile yayın hayatına başlayan sitede, partimizin güncel açıklamalarına da Arapça olarak ulaşılabilecek.'' Öte yandan partinin Rusça sitesinin de yakında yayın hayatına başlayacağı bildirildi.