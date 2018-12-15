CHP'den Ankara Belediye Başkanlığı adaylığı kulisinde konuşulan son isim Metin Özaslan

CHP ile İyi Parti'nin ittifak anlaşmasından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday belirleme görüşmeleri sürüyor. "Kentleşme, kentsel ve bölgesel gelişme" uzmanı olan eski Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bürokratı Dr. Metin Özaslan, ittifak adayı olmak için Mansur Yavaş ve Cengiz Topel Yıldırım'dan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen üçüncü isim oldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 12 Aralık Çarşamba günü yaptıkları görüşmede varılan ittifak anlaşması uyarınca, İyi Parti aralarında İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Eskişehir, Aydın, Muğla, Tekirdağ ve Hatay'ın yanı sıra Ankara'da da aday çıkarmayarak CHP'yi destekleyecek.

CHP'nin de Gaziantep, Konya, Kayseri, Kocaeli, Denizli, Manisa, Balıkesir, Sakarya, Samsun ve Trabzon'da aday çıkarmayarak İyi Parti'yi destekleyeceği konuşuluyor. Durumu iki parti arasında tartışmalı olan Mersin'de ise iki partinin kendi adayıyla yarışacağı belirtiliyor.

Metin Özaslan,İyi Parti Genel Başkanı Akşener'le buluşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelerek Ankara'dan aday adayı olduğunu paylaştı.

Özaslan, kişisel internet sitesinde de, CHP logosu altında "Ömrünü Ankara'ya adamış Seymenbaşı Dr. Metin Özaslan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı" anonsuyla duyuru yaptı.

Metin Özaslan kimdir?

700 yıldır Ankaralı bir aileden gelen, kentleşme ve yerel kalkınma konusunda akademik/bürokratik çalışmalar yapan Özaslan'ın, kişisel internet sitesinde (metinozaslan.com.tr) paylaştığı özgeçmişi, şöyle:



Özaslan, 1967 yılında Ankara’da doğdu. İlkokulu Kayaş Atlıoğlu İlkokulu’nda, ortaöğrenimini TED Ankara Koleji ve Kayaş Ortaokulu’nda, lise eğitimini de Kurtuluş Lisesi’nde tamamladı.

1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Halkbilimi Bölümü'nde “Kentleşme, Kentlileşme ve Kent Kültürü” alanında yüksek lisans, İngiltere Nottingham Üniversitesi Kent Planlama Bölümü'nde "Kentsel ve Bölgesel Gelişme-Yeni Sanayi Odakları” alanında hazırladığı tezle doktora (PhD) yaptı. Bir diğer doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi(SBF) Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre) Bölümü'nde sürdürdü ve tez aşamasında ayrıldı.



Japonya, İngiltere, Almanya, Singapur, Pakistan ve Fas gibi ülkelerde mesleki ve akademik eğitim programlarına katıldı.

1993 yılında DPT Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nde (BGYUGM) Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Metin Özaslan, 1999 yılında “Yerel Gelişmede Kamu ve Kurumsal Yapı” konulu uzmanlık teziyle “Planlama Uzmanlığı”na atandı. Bölgesel Gelişme, İl Kalkınması, Kentleşme ve Yerel Kalkınma alanlarında ulusal ve uluslararası komisyonlarda koordinatör veya komisyon üyesi olarak yer aldı.



DPT-Güneydoğu Anadolu Bölgesi Geçici Planlama Komitesi üyesi olarak bir süre Diyarbakır’da ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde görev yaptı. Uluslararası alanda Türkiye’yi OECD-Bölgesel İstatistikler Komisyonu'nda ve Türkiye-Fransa Üst Düzeyli Memurlar Ortak Seminerleri'nde raportör olarak temsil etti.



Metin Özaslan, 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı’na (DPT) bağlı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) bünyesinde kurulan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmesiyle birlikte Sanayi ve Teknoloji Uzmanı olarak bu bakanlığa geçti.



Ankara Üniversitesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri veren Özaslan, 2006 yılından itibaren Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde lisans öğrencilerine “Ekonomiye Giriş”, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine “Kentsel ve Bölgesel Gelişme Politikaları” dersleri verdi. 2007-2013 yılları arasında da SBF Maliye Bölümü’nde doktora öğrencilerine “Maliyenin Sosyal Teorisi” ile “Kamu Sosyal Politikaları” dersleri verdi.



DPT yayınları arasında çıkan Kentsel ve Bölgesel Gelişme ile İlçelerin, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksleri alanlarında kitapları ve çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanan çok sayıda mesleki makaleleri bulunan Özaslan, çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumda “Kent ve Bölge Kalkınması”, “Gelişmişlik Göstergeleri ve Endeksleri” ile “Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Tarihi Yönleriyle Ankara” konularında konferanslar verdi, bildiriler sundu.



2009 yılından bu yana, Atatürk'ün talimatıyla 1932'de kurulan Ankara Kulübü Derneği'nin genel başkanlığını sürdüren Özaslan, Ankara Enstitüsü Vakfı Başkanlığı’nı da 2015'ten bu yana üstlendi.



Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (ANKAMER) Danışman olarak da görev yapan Özaslan, Ankara Kalkınma Kurulu Başkan Vekilliği ile Ankara Turizm ve Tanıtma Konseyi Üyeliği de yaptı.



"Seymenlik" geleneğini sürdürme yolunda çalışmalar da yapan Metin Özaslan, Ankara gelenekleri, tarihi, kentsel kimliği hakkında çok sayıda belgeselde, TV programında ve bilimsel araştırma projelerinde kaynak kişi, danışman veya konuşmacı olarak görev yaptı.



Ankara Kulübü yanında, ODTÜ Mezunlar Derneği, ODTÜ Türk Halk bilimi Topluluğu (THBT) Mezunları Gurubu, Türk Eğitim Derneği, Sosyoloji Derneği ve İç Anadolu Kalkınma Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarında da yönetici ve üye olarak çeşitli görevlerde bulunan Özaslan, İngilizce ve temel düzeyde Fransızca biliyor. Küçük yaşlardan itibaren bağlama çalan Özaslan evli, Yaren ve Nehir adlı iki kız çocuğu babası.

