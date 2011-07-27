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Politika

CHP'DEN ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU TBMM (A.A)

27 Temmuz 2011 15:16

-CHP'DEN ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU TBMM (A.A) - 27.07.2011 - CHP, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının kurulmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. CHP Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi ve Emine Ülker Tarhan ile 112 milletvekilinin imzasıyla yapılan başvuruda, ''Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair KHK''da bazı maddelerin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istendi. Sözkonusu düzenleme Maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, vergi denetmenliği gibi vergi denetim birimlerini tek çatı altında toplanmasını öngörüyor.

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