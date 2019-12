-CHP'den Anayasa Mahkemesine başvuru ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, iki Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu. Hamzaçebi, başvuru sonrası Anayasa Mahkemesi çıkışında yaptığı açıklamada, hükümetin yetki kanununa dayanarak çıkardığı kanun hükmünde kararnamelerden ikisi için Anayasa Mahkemesinde iptal davası açtıklarını söyledi. Hükümetin, 3 Mayıs 2011 tarihinde yürürlüğe giren yetki kanununa dayanarak bugüne kadar 23 kanun hükmünde kararname çıkardığını belirten Hamzaçebi, sırada onlarca kanun hükmünde kararname olduğunun ifade edildiğini belirtti. ''Hükümetin nerede duracağı belli değildir'' diyen Hamzaçebi, hükümetin yetki kanunuyla parlamentoyu devre dışı bıraktığını ileri sürdü. Yetki kanununa ilişkin olarak CHP'nin 6 Haziran'da Anayasa Mahkemesine iptal davası açtığını anımsatan Hamzaçebi, 5 aylık zaman geçmesine rağmen mahkemenin bu konuda henüz karar vermediğini bildirdi. Hamzaçebi, mahkemenin bu davaları bir an önce sonuçlandırması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti: ''Zaman uzadıkça hükümet bu tutumu kendisine destek olarak yorumlamakta ve kanun hükmünde kararnameler çıkarmaya devam etmektedir. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname ile Avrupa Birliği Bakanlığının teşkilatına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin iptali konusunda dava açtık. İki kanun hükmünde kararnamenin maddelerinin toplamı 129'dur. 129 maddenin 19 maddesini Anayasa'ya aykırı olarak değerlendirdik ve bu çerçevede dava açtık. Tabii ki yetki kanununa ilişkin açtığımız dava, bizim iddia ettiğimiz doğrultuda sonuçlanıp iptal edilirse bu kanun hükmünde kararnamelerin ayrıca tümünün de iptali söz konusu olacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kanun Hükmünde Kararnamesi, bu bakanlığa adeta Türkiye'nin belediyesi olma görevini vermektedir. Türkiye'nin her yerinde her ölçekteki imar planını yapmaya yetkilidir bu bakanlık. Bu yaklaşımı Anayasa'nın yerel yönetimlere önem veren maddesiyle uyumlu bulmuyoruz. Anayasa hükmü çok açıktır; imar planı yapma işi yerel yönetimlerindir.'' Hamzaçebi, yerel yönetimlere ait yetkinin merkeze alınmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürerek, ''İşine geldiği zaman merkezi yönetimden yana, işine geldiği zaman yerel yönetimden yana, işine gelmediği zaman yine merkezi yönetimden yana olan bir iktidarı demokratik bir iktidar olarak nitelendirmiyoruz'' dedi.