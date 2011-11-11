-CHP'den Anayasa Mahkemesine başvuru ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, Milli Eğitim Bakanlığıyla (MEB) ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu. Tarhan, başvuru sonrası Anayasa Mahkemesi çıkışında yaptığı açıklamada, KHK'nın Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısını değiştirdiğini söyledi. Bu KHK'nın iptaline ilişkin mahkemeye başvuruda bulunduklarını belirten Tarhan, şöyle devam etti: ''Tabii ki bu arada Anayasa Mahkemesinin kuruluş yasasının 47. maddesine göre, yargıcın reddi talebimiz de oldu. Usule ilişkin ilk başvurumuz bu oldu. Çünkü Anayasa Mahkemesinin Sayın Başkanı Haşim Kılıç'ın ağustos ayı içerisinde hepiniz anımsarsınız, WikiLeaks belgelerine yansıyan bazı açıklamalarının CHP hakkındaki olumsuz değer yargılarının, önüne gelen ya da gelme olasılığı olan herhangi bir dosyada ki gerçek ya da tüzel kişiler hakkında, tarafsızlığını zedeleyecek, ortalama bir insanın tarafsızlığını zedeleyeceği izlenimi yaratacak değerlendirmelerde bulunduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de önündeki dosyayı, değerlendirmesi gereken dosyayı sağlıklı değerlendiremeyeceği, oradaki değerlendirmelerle ihsası reyde bulunduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle 47. maddeye dayalı olarak reddi hakim talebinde bulunduk.'' Tarhan, esasa ilişkin taleplerini de açıkladı. Bu KHK'yı okuduklarında, resmin bütününe baktıklarında ''bunu bir rant kararnamesi'' olarak gördüklerini dile getiren Tarhan, ''Milli Eğitimin kadrolaşmasına ilişkin bir kararname bu'' dedi. Hükümetin sürekli olarak aile kurumuna çok önem verdikleri yönünde açıklamaları olduğunu belirten Tarhan, söz konusu kararnamede ise ''aile olduğunu ancak aile bütünlüğünün bulunmadığını'' savundu.