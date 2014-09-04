CHP'den 'Ali İsmail' ve 'Esma' sürprizi

CHP Grubu adına 62. hükümet programıyla ilgili Meclis'te konuşma yapan Kocaeli milletvekili profesör Hurşit Güneş, yanında getirdiği Mısır’da darbe sırasında ordunun açtığı ateş sonucu ölen ve Rabia direnişinin simgesi olan Esma ve Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın portrelerini kaldırarak vekillere "Bu iki ölüm için yürekleri sızlamayan var mıdır" diye seslendi.

Erdoğan 'Esma' için ağlamıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ülke TV'de katıldığı (23 Ağustos 2014) Sıradışı programı esnasında Mısır'da öldürülen Esma için hazırlanan bir video esnasında gözyaşlarına hakim olamamıştı.