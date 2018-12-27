CHP'den AKP'ye yerel seçim misillemesi; 'gönül' yerine 'derman' belediyeciliği

CHP’nin yerel seçim kampanyasında kullanacağı slogan ve materyaller belli oldu. Parti yönetimi tarafından hazırlanan kılavuza göre CHP, propaganda döneminde, “Martın sonu bahar” ve “Derman belediyeciliği” sloganlarını kullanacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yerel seçimlerin startını vereceğiz. Bu startı verirken kaşına gözüne değil; hem iş bitirme potansiyeline hem de halkla uyumuna bakarak adım atmak durumundayız. Yerel yönetimlerden 2019’da çok daha başarılı çıkalım. Teşkilatımın buna hazır olduğuna inanıyorum. 2019 Mart’ına kadar bu belediyeciliğin adını doğrusu gönül belediyeciliği seferberliği olarak koyuyorum” sözleriyle 'gönül belediyeciliği seferberliği' çağrısında bulunmuştu. Erdoğan, şimdiye kadar yerel seçimlere ilişkin yaptığı neredeyse tüm konuşmalarında, "Yeterli olan o gönüllere girebilmektir" sözleriyle 'gönül belediyeciliğinin' üzerinde durdu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP’nin kampanyada kullanacağı materyallerde çiçekli görseller ve ilkbahara vurgu yapılması dikkat çekti.

CHP, 31 Mart 2019’daki yerel seçim kampanyasında kullanılacak söylem ve materyaller için “görsel iletişim kılavuzu” yayımladı. Kılavuzda, iki ayrı slogan için, beyaz, kırmızı ve siyah zeminde üç ayrı logo hazırlandı.

“Mart’ın sonu bahar” sloganının bulunduğu logonun altında ise çiçek görseli yer aldı.