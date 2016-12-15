CHP’den AKP’ye Fethullah Gülen soruları

CHP Genel Merkezi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti, eski İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in disiplin dosyasını soran ve isteyen AKP’li Darbe Komisyon Başkanlık Divanı'na, yanıtları göndermekle kalmadı ayrıca, Fethullah Gülen'le ilişkiler yumağına ilişkin 4 maddelik soru yöneltti.

Darbe Komisyonu’na “Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de benzeri bir şekilde sorulmasını bekleriz” diyen CHP, “AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Vedat Demiröz ve TBMM Grup Başkanvekili İlknur İnceöz'ün de aralarında olduğu bu isimlerden ziyaretlerinin detaylarına ilişkin bilginin” de bulunduğu önemli tarihler ve görüşmelerin” yanıtını istediğini bildirdi.

CHP: Davutoğlu’nun çete merkezine ilgisiz kalan komisyon

CHP Genel Merkezi, darbe komisyonuna Birgül Ayman Güler yanıtı gönderirken ağır eleştirlerini de sıraladı.

“Bu çetenin devlet içinde örgütlenme faaliyetlerine yoğunlaşmaktan çok özellikle Komisyon Başkanlığı uygulamalarıyla hedef saptırmaya dönük çabaları dikkat çekicidir” diyen CHP, “Terör örgütü liderinin karargahını ziyaretgah haline getirip yüz sürmek için sıraya giren milletvekillerinin fotoğrafları gazetelerde yayınlanmışken, bunları dinleme ihtiyacı duymayan; dönemin Adalet Bakanı Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın, 2010 HSYK Seçimlerinde Ahmet Hamsici'ye 'önümüzde 4 yıl var, ortaklığı baştan bozamayız' diyerek, bu çeteyle ittifakı açıkça ikrar ettiği iddialarına kulak tıkayan; Sayın Davutoğlu'nun çete merkezini neden ziyaret ettiğine ilgisiz kalan; MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanını dinleme ihtiyacı duymayan Komisyon Başkanlığınızın, Partimizce başlatılan bir disiplin soruşturmasına odaklanması manidar bulunmuştur” dedi.

AKP Genel Merkezi'ne 4 maddelik 'FETÖ' soruları

CHP, Darbe Komisyonu’na AKP Genel Merkezi'ne sunulmak üzere de kendi sorularını gönderdi. Sorular şöyle:

İnceöz’ün FETÖ ziyaretinin ayrıntıları istendi mi?

a. Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu 12 milletvekilinin 2012 yılında ABD'ye düzenlenen bir geziye katıldığı, gezi programı kapsamında Pensilvanya Eyaleti'nde yaşayan FETÖ/PDY Lideri Fethullah Gülen'i ziyaret ettikleri (Ek 5.), Sözcü Gazetesi'nin 26 Eylül 2016 tarihli sayısında yayınlanmıştı.

1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde dördü yeniden milletvekili seçilen ziyaretçilerin yaklaşık 30 dakika Gülen'in yanında kaldıkları haberin detayları arasında yer almıştır. Aralarında AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Vedat Demiröz ve TBMM Grup Başkanvekili İlknur İnceöz'ün de olduğu bu isimlerden ziyaretlerinin detaylarına ilişkin bilgi istenmiş midir?

b. Ziyaretle ilgili olarak Giresun eski Milletvekili Adem Tath'nın, "4 yıl önceki olay. Detayları hatırlamıyorum. Bir arkadaş 'hadi gidelim' dediğinde Mahir Bey'i (grup başkanvekili Mahir Ünal'ı kast ediyor) aradım. 'Git, ne konuşuluyor öğren' diye gönderdi. Benim yerim belli, durduğum yer belli. Bizim bu fotoğraflarımızı ortaya çıkaranlar FETÖ ile Bülent Arınç, Hüseyin Çelik'in fotosunu neden ortaya çıkarıp, yayınlamıyorlar" değerlendirmesi yaptığı yine Sözcü Gazetesi'nde yer almıştır.(Ek 6.}

Arınç’ın Gülen ziyaretine ilişkin bilgi istendi mi?

Yapılan açıklamadaki imalar, Sayın Arınç ve Sayın Çelik'in, FETÖ/ PDY Lideri Fethullah Gülen'i ziyaretleri de önemli kılmaktadır. Özellikle eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcılarından Bülent Arınç'ın dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisi sırasında, FETÖ/ PDY Lideri Fethullah Gülen'i ziyareti dikkat çekicidir. Sayın Arınç'ın ziyarete ilişkin yaptığı "...doğrusu Türkiye'den ayrılmadan 'Mümkün olursa Hoca Efendi'yi bir ziyaret edebilir miyim?', diye gönlümden geçirmiştim. Hanım da bu işe çok sevindi, 'Keşke imkan bulabilirsek gidelim, ziyaret edelim' dediler. Washington'dan bulunduğu yer 4-5 saatlik bir mesafe ama gidilebilecek bir şey. Sayın Başbakanımıza da gitmeden önce konuyu açtım, 'Fırsat bulursam böyle bir ziyaret yapmak istiyorum. İzin verir misiniz, uygun görür müsünüz' dedim. Çok memnun oldu. Hatta 'Keşke bizim için de mümkün olsa, biz de görüşebilsek' dedi" değerlendirmesini önemli görüyorum. Bu bağlamda Sayın Arınç'tan, bu ziyaretin detaylarına ilişkin bilgi istenmesi komisyonunuzca düşünülmüş müdür?

“Davutoğlu, Gül ve Erdoğan’ın bilgisi dahilinde ziyaret ettim demişti

c. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan FETÖ/PDY çatı davasının 23 Kasım 2016 tarihli duruşmasında sanık eski AKP Milletvekili İlhan İşbilen, AKP eski Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında, "Davutoğlu'nun ailesi ile birlikte 4 - 4 buçuk saat Gülen'in evinde kaldığım biliyorum. 4 yıl içinde oradan herkes uğradı geçti" şeklinde ifadesi olmuştur. Sayın Davutoğlu da bu ziyaretin 2013 yılının Eylül ayında gerçekleştiğini, 30 Nisan 2015'de açıklamıştır. Sayın Davutoğlu açıklamasında, "Fethullah Gülen'i Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve o tarihte Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde ziyaret ettim. Elimizde istihbarat raporları var, neyi hedeflemekte olduklarını görüyorduk. Dışarıda ne çevirmekte olduğunu biliyorduk. Son bir hamle, çağrı yapmak istedik. Fırtına gelir ya, hissedersiniz. Meşruiyet çizgisi içinde kalınması ve Türkiye'ye dönmesini istedik" dedi.

Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise Sayın Davutoğlu'nun ziyareti hakkında "Benim bilgim yok" demişti. Sayın Davutoğlu'nun ziyaretine ilişkin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 12 Mayıs 2015 tarihinde Almanya ve Belçika ziyaretlerini izleyen gazetecilere, "Ahmet Bey'in Pensilvanya'ya gitmesinden benim bilgim var. Benden bu konuda izin almıştır ve oraya gitmiştir. Fakat Cumhurbaşkanımızla bu konuyu görüştüler mi doğrusu bilmiyorum. Kaldı ki zaten oraya gitmesi konusunda izin alması gereken makam benim. Hem genel başkanı olduğum partinin bir mensubu olması aynı zamanda da o dönemde başbakan olmam hasebiyle. 0 aralar zaman zaman bizim milletvekillerimizi Pensilvanya'ya götürme adeti başlamıştı. Bazen bakan da götürüyorlardı. Tezgâh derin, hedefler farklı, bunlar muhtemelen daha sonraki günlere yönelik adımlardı. Tabii bir dönemden sonra ben arkadaşlara 'Pensilvanya'ya gitmeyeceksiniz' demeye başlamıştım. Çünkü rahatsız olmuştum. Fakat Ahmet Bey'in gidişi hatta hatta Zafer (Çağlayan) Bey de gitmiştir. Bunlar benim bilgim dahilindeydi. Tabii bu iyi niyetlerimizin hiçbiri karşılık bulmamıştır. Ahmet Bey döndükten sonra görüşmenin içeriğini bana anlatmıştı. Görüşmenin içeriğini söylemem doğru olmaz. Abdullah Bey'le aralarında ne geçmiştir bilmiyorum" bilgisini vermişti.

Komisyonunuz, Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Davutoğlu'nun ziyarete ilişkin yaptıkları ortak "İyi niyet ve çağrı" vurgularının taşıdığı anlamları merak etmekte midir?

“Fehmi Koru’nun anlatımları soruldu mu?

Komisyonunuzca da dinlenen Sayın Fehmi Koru'nun 17 Aralık 2013 Operasyonları sonrasında dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle FETÖ/PDY lideri Fethullah Gülen ile görüşmek amacıyla ABD'ye gidişine ilişkin ayrıntıların ortaya çıkartılması da sürecin sağlıklı değerlendirilmesi açısından önemlidir. Sayın Koru, komisyonunuza ABD'ye gidişiyle ilgili detaylı bilgiler vermiştir. Ziyareti teşvik ettiği görülen Sayın Erdoğan'ın sahibi olduğu bilgiler de tablonun netleşmesi açısından ayrıca önemlidir. Komisyonunuz, Fehmi Koru'nun anlatımlarına atıfla da Sayın Erdoğan'dan bilgi almayı düşünmekte midir?

CHP: Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisi basına açık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, AKP’li Başkanlık Divanı'na 30 Kasım -4 Aralık 2013 tarihlerinde, ABD'nin başkenti Washington DC'ye genel başkanın ziyaretiyle ilgili bilgileri ve seyahat programı, heyet listesi, uçuş bilgileri belgelerini gönderdi. CHP; basına sızan, WikiLeaks kaynaklı belgelerin incelenmesi durumunda, “Sayın Berat Albayrak ve Sayın Bilal Erdoğan'a da iletilen epostalardan anlaşıldığı kadarıyla, AKP hükümetine yakın kişi ve kuruluşlar tarafından da yakından takip edilmiş ve görüşmelerin hemen tümü Anadolu Ajansı tarafından basın yayın organlarına da servis edilmiş ve yayınlanmıştır” dedi.

“Birgül Ayman Güler istifa ettiği için dosyası işlemden kaldırıldı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Genel Sekreter Kamil Oktay Sındır imzasıyla Darbe Komisyonu’na, "Birgül Ayman Güler’in partiden ihracı sürecinde tanzim edilen disiplin kurulu raporunun bir örneğine ilişkin" cevabı yazıda disiplin soruşturması sürerken Güler’in istifa etmesi nedeniyle dosyanın işlemden kaldırıldığı belirtildi.