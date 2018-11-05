CHP'den AKP'nin 44 maddelik sağlık önergesine tepki: Hem eczacının hem hastanın haklarına Meclis eliyle saldırı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sağlıkta bazı düzenlemeleri içeren 44 maddelik kanun teklifinin komisyon görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada, "Hem eczacının, hem hastanın, hem vatandaşın haklarına meclis eliyle bir saldırı var" diyerek tepki gösterdi.

“Türk Tabipleri Birliği’nin rahatsız olduğu maddeler var. Türk Eczacıları Birliği’nin karşı olduğu maddeyi geçirmeye çalışıyorlar" diyen Özel, şöyle konuştu:

"Hem eczacının, hem hastanın, hem vatandaşın haklarına meclis eliyle bir saldırı var. 5’inci madde aslında ‘ağaç kökü yesinler’ maddesi. Kamudaki görevlerinden ihraç edilmiş ama haklarında dava açılmamış, açıldıysa da beraatla ya da takipsizlikle sonuçlanmış yani suçsuzlukları ispatlanmış kişilerin kamuya iade edilmeleri gerekirken, bu kişilerin kamuda değil diğer yerlerde de mesleklerini yapmalarını engel olan bir yaklaşım sergiliyorlar”

Özel, “Kamunun, hastanın, sağlık hizmeti sunanların yararına değişiklikler olursa olumlu katkı vermeye yoksa itiraz etmeye ve direnmeye devam edeceğiz” sözlerini sarf etti.

Özel'in açıklaması şöyle:

“TTB’nin TEB'in karşı olduğu maddeleri geçirmeye çalışıyorlar"

“Türk Tabipleri Birliği’nin rahatsız olduğu maddeler var. Türk Eczacıları Birliği’nin karşı olduğu maddeyi geçirmeye çalışıyorlar. Hem eczacının, hem hastanın, hem vatandaşın haklarına meclis eliyle bir saldırı var. 5’inci madde aslında ‘ağaç kökü yesinler’ maddesi. Kamudaki görevlerinden ihraç edilmiş ama haklarında dava açılmamış, açıldıysa da beraatla ya da takipsizlikle sonuçlanmış yani suçsuzlukları ispatlanmış kişilerin kamuya iade edilmeleri gerekirken, bu kişilerin kamuda değil diğer yerlerde de mesleklerini yapmalarını engel olan bir yaklaşım sergiliyorlar. Kamunun, hastanın, sağlık hizmeti sunanların yararına değişiklikler olursa olumlu katkı vermeye yoksa itiraz etmeye ve direnmeye devam edeceğiz”

"Saray ile AKP grubu arasında muvazaalı ilişki var"

“Sağlık Komisyonu’nda bir torba var. Torba yasa, farklı farklı konularda birden çok bakanlığın hızlı yasama yapmak için her şeyi bir torbaya atmasıdır. Peki, Meclis’te artık sadece milletvekilleri teklif verdiğine göre o teklifin altına imza atan milletvekilleri farklı kurumların tespit ettikleri ihtiyaçları kendiliklerinden nasıl tespit edebiliyor? Bakanlıklarda kanun tasarısı hazırlanmaması, sadece milletvekilleri tarafından teklif edilmesi ve bunun meclisin itibarını güçlendireceği, yasama ve yürütme arasında ciddi bir ayrılık oluşturacağı yalanı, bir kez daha tescil ediliyor. Sarayda pişiriyorlar, milletvekillerine imza attırıyorlar, bakan yardımcısına da savunduruyorlar. Bu, usule yönelik itirazımız. Referandum sürecinden beri kim doğruyu söylüyor, kim vatandaşı yanıltıyor, kim anayasanın arkasından dolaşıyor, kim bugün görüldüğü muvazaalı ilişki kuruyor? Sarayla AKP grubu arasında muvazaalı ilişki vardır. Bunlar anayasaya karşı gizli işbirliği yapıyorlar. AKP milletvekillerini sarayın emir eri olarak kullanıp, Meclisin yetkisine tecavüz ediyorlar."

"Ağaç kökü yesinler mantığı devam ediyor"

“Türk Tabipleri Birliği’nin rahatsız olduğu maddeler var. Türk Eczacıları Birliği’nin karşı olduğu maddeyi geçirmeye çalışıyorlar. Hem eczacının, hem hastanın, hem vatandaşın haklarına meclis eliyle bir saldırı var. Sağlık hakkı açısından sıkıntılı durum var. 5’inci madde aslında ‘ağaç kökü yesinler’ maddesi. Kamudaki görevlerinden ihraç edilmiş ama haklarında dava açılmamış, açıldıysa da beraatla ya da takipsizlikle sonuçlanmış yani suçsuzlukları ispatlanmış kişilerin kamuya iade edilmeleri gerekirken, bu kişilerin kamuda değil diğer yerlerde de mesleklerini yapmalarını engel olan bir yaklaşım. ‘Mahkeme bunlara ne derse desin, bizim önyargımız, yargının kesin yargısından ileridir, bunlar ağaç kökü yiyecekler’ mantığı devam etmektedir. Komisyon bugüne ertelendi. Kamunun, hastanın, sağlık hizmeti sunanların yararına değişiklikler olursa olumlu katkı vermeye yoksa itiraz etmeye ve direnmeye devam edeceğiz.

"Sağlıkta şiddet düzenlemesi meslek örgütlerinin talebi doğrultusunda yeniden düzenlenmeli"

Öte yandan teklifte sağlıkta şiddeti önleyeceği ileri sürülen maddenin, sağlıkta şiddeti önlemeyeceği ortada. Türk Tabipleri Birliği’nin de katkılarıyla milletvekillerimiz tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı’na sunulan sağlıkta şiddeti caydırıcı hale getirecek ve önleyecek bir teklifimiz halen komisyonda bulunuyor. Eğer sağlıkta şiddetin önlenmesi hedefleniyorsa, bu düzenleme meslek örgütlerinin de talebi doğrultusunda yeniden düzenlenmek durumundadır.”