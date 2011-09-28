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Politika

CHP'den AK Parti'nin davetine mektupla yanıt ANKARA (A.A)

28 Eylül 2011 17:00

-CHP'den AK Parti'nin davetine mektupla yanıt  ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - AK Parti'nin yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde CHP'ye gönderdiği davet mektubuna yanıt verildiği bildirildi.  CHP Genel Başkan İletişim Koordinatörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin AK Parti'nin mektubunu yanıtladığı belirtildi.  Açıklamada, CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil imzasıyla AK Parti'ye gönderilen mektupta ''Görüşmenin CHP Genel Merkezinde 29 Eylül 2011 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleşmesi uygundur'' denildiği ifade edildi. Tamaylıgil'in mektubunda, görüşmeye, CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Atilla Emek, CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Parti Meclisi üyesi Süheyl Batum ve CHP Milletvekili Rıza Türmen'in katılacağını bildirdiği kaydedildi. AK Parti Genel Sekreterliğine gönderilen mektupta şu ifadelerde yer verildi: ''TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek'in Koordinasyonunda başlatılan Anayasa değişikliği çalışmalarını önemsiyor ve doğru buluyoruz. Çünkü, Anayasa değişiklikleriyle ilgili çalışmanın TBMM Başkanlığınca yapıldığı bilinen bir uygulamadır. Bu uygulamanın sürdürülmesi gerektiği inancıyla, Partinizin görüşünü dinlemeyi öngörerek, talebinizi olumlu karşılıyoruz.''

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