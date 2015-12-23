CHP'den Akkuyu sorusu: Orada neler gizliyorsunuz?

CHP Mersin Milletvekili Prof. Aytuğ Atıcı, Enerji Bakanlığı’nın Akkuyu Nükleer Santralini inceleme izni vermediğini söyledi. Atıcı, " Enerji Bakanına sesleniyorum: Akkuyu’ya girmemi neden istemiyorsunuz? Orada neler gizliyorsunuz?" dedi.

Akkuyu Nükleer Santral sahasının, Bakanlar Kurulu kararı ile nedeni bilinmeyen bir biçimde “özel güvenlik bölgesi” ilan edildiğine dikkat çeken Atıcı, “Bölgeye girişler özel izne bağlanmıştır. Milletvekilinin bile santral alanına izinsiz giriş yapamaması vatanımızda, kendi toprağımızda yapılanları halkımız adına takip etmemizi engellemektedir” dedi.

“Rusya krizi nedeniyle nükleer tesisin Türkiye aleyhinde kullanılabilme ve nükleer kaza riskinden fazlasıyla endişe edildiğini” ifade eden Atıcı Enerji Bakanı’na, “Neden korkuyorsunuz? Akkuyu’ya girmemi neden istemiyorsunuz?” diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı’nın yazılı açıklaması şöyle:

Mersin Akkuyu Nükleer Santral sahası, nedendir bilinmez, Bakanlar Kurulu kararı ile “özel güvenlik bölgesi” ilan edilerek, bölgeye girişler özel izne bağlanmıştır. Milletvekilinin bile santral alanına izinsiz giriş yapamaması vatanımızda, kendi toprağımızda yapılanları halkımız adına takip etmemizi engellemektedir.

Geçen hafta perşembe günü Enerji Bakanlığına bir yazı yazarak kendi memleketim olan Mersin’de yapımı planlanan Akkuyu Nükleer Santral alanına girmek ve Mersin halkı adına incelemeler yapmak üzere izin istedim. İzin istememin ayıbı bir yana bütün uğraşlarıma rağmen, bu izni alamadım.

Suriye sınırımızı, angajman kuralları gereği, korumak üzere Rusya savaş uçağının düşürülmesi sonrasında Rusya ile ortaya çıkan çok yönlü kriz, ülkemizin enerji arz güvenliği ile beraber tüm güvenliğini yeniden tartışılır hale getirmiştir. Olaydan sonra nükleer santral inşaatı devam edip etmeyeceği konusunda farklı açıklamalar yapılmıştır. Bu konu “Akkuyu’ya Ruslar 3 Milyar Dolar yatırım yaptı onlar düşünsün” denilerek hafife alınacak bir konu değildir. Mersin halkı nükleer santral işletmeye alındıktan sonra Rusya ile bir kriz yaşanması durumunda nükleer tesisin halkımızın aleyhinde kullanılabilme ve nükleer kaza (!) riskinden fazlasıyla endişe etmektedir.

En başta orada yaşayan Mersin halkı ve tüm Türkiye’nin Akkuyu Nükleer santrali alanında neler olup bittiğini bilme hakkı vardır.

Enerji Bakanına sesleniyorum:

Neden korkuyorsunuz?

Akkuyu’ya girmemi neden istemiyorsunuz?

Orada neler dönüyor?

Orada neler gizliyorsunuz?

Her şeye rağmen, dün oraya kadar gidip santral bölgesine girmek istedim, AKP’nin talimatıyla içeri alınmadım.

Sınırlarımızı IŞİD teröristlerine karşı korumaktan âciz olan Hükûmet milletvekillerini Akkuyu’ya sokmamakta pek mahir görünmektedir.

Biz şaka yapmıyoruz. Bedeli ne olursa olsun, bu iğrenç santrali yap-tır-ma-ya-ca-ğız.