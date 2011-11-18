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Politika

CHP'den Aile Sigortası Kurumu için kanun teklifi   TBMM (A.A)

18 Kasım 2011 13:32

-CHP'den Aile Sigortası Kurumu için kanun teklifi    TBMM (A.A) - 18.11.2011 - CHP, seçimlerde taahhüt ettiği Aile Sigortası Kurumu'nun kurulması için kanun teklifi verdi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 113 CHP milletvekilinin imzasını taşıyan ''Aile Sigortası Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'', TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak, kısa adı AS-KUR olan Aile Sigortası Kurumu oluşturulacak. Kurum, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, yoksulluk eşiği altında geliri olan muhtaç durumdaki bütün ailelere, yaşamlarını asgari düzeyde sürdürebilmelerine yetecek tutarda aile sigortası aylığı ödeyecek. 45 günden fazla süreyle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine de bu kapsamda ödeme yapılacak. Yoksulluk eşiğinin hesabında 4 kişilik aile esas alınacak, 4 kişiden fazla olması durumunda yoksulluk eşiği kişi başına hesap edilerek, eklenecek.   Kurum, aile sigortası aylığı ödemesinden yararlanan kişilerin, en kısa sürede kendi olanaklarıyla geçinebilmeleri ve muhtaçlıktan kurtularak yardım almadan yaşayabilmeleri için gerekli çalışmaları yapacak.  Aile Sigortası Kurumu, ihtiyacı olan çocuklara, yaşlılara, özürlülere, işsiz ve sağlık sigortası olmayana, sosyal yardım yapacak. Muhtaç vatandaşların, oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerinin bakım ve onarımı için ''barınma yardımı'', aşevlerine, doğal afet, terör, yangın gibi nedenlere mağdur olan vatandaşlara da ''özel amaçlı'' yardımlarda bulunulacak. Teklif, bu yardımların hangi koşullarda yapılacağını da düzenliyor. 

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