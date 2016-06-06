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Politika

CHP'den aile sigortası için İsviçre modeli önerisi

'Herkese asgari gelir' için çalışmaya başlayan CHP, Meclis’te destek bulamazsa İsviçre’deki gibi yurttaşlara soracak

06 Haziran 2016 12:46

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun en önemli projesi olan “aile sigortası”na anayasal güvence sağlanması amacıyla anayasa değişikliği önerisi hazırlayacak. CHP anayasa değişikliği için partili milletvekillerinin oyunun yetmemesi nedeniyle, diğer siyasi partilerden de destek isteyecek. Meclis’te destek bulamazsa, tıpkı İsviçre’deki gibi vatandaş nezdinde “imza kampanyası” başlatacak.

Cumhuriyet'in haberine göre, Anayasa değişikliği önerisi için çalışma yürüttüklerini belirten CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İsviçre’de işsiz vatandaşlara yaşamlarını sürdürecek maaş verilmesini öngören “vatandaşlık geliri” için anayasa değişikliği için dün referanduma gidildiğine işaret ederek, Türkiye’de buna en yakın öneriyi “aile sigortası” projesi kapsamında partilerinin gündeme getirdiğine işaret etti. 

Tekin, “önerimizle yoksula, garibe, gurabaya, işsize asgari gelir sağlanması amaçlanıyor. Sosyal yardımların siyasi partilerin lütfu olarak değil, sosyal devletin görevi olarak verilmesini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Gürsel Tekin ile Edremit Belediyesi tarafından yönetmen Tuncel Kurtiz adına verilen verilen “yılın milletvekili” ödülleri almak için katıldığı etkinlikte, aynı ödüle değer görülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile öneriyi açıkladı.

CHP’nin parlamentodaki milletvekili sayısının böyle bir anayasa değişikliği için yeterli olmadığını belirten Tekin, bütün siyasi partilerden destek istedi. Tekin, Meclis’ten 367 vekil desteği bulunmazsa, İsviçre’deki gibi bir imza kampanyasına da öncülük edeceklerini ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da İsviçre gibi dünyanın en zengin ülkeleri arasında gösterilen bir ülkenin bile yurttaşları için “vatandaşlık geliri” için referanduma gittiğini belirterek, “Aile sigortası kapsamında, yıllık asgari gelir bağlanması amacıyla yapılacak anayasa değişikliği için diğer partilerin desteği gerekli. Bu desteği ayrımsız tüm partilerden bekliyoruz” dedi. Berberoğlu, parlamentodan bu değişikliğin 367 vekilin desteğiyle geçmesini istediklerini belirtti

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