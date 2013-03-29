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Politika

CHP’den Adıyaman çıkarması

CHP, bölgeyi daha sık ziyaret edecek. Esnaftan, vatandaşa ve köylere kadar ziyaretler düzenlenecek

29 Mart 2013 12:44

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP, 10 milletvekili ile 1 Nisan’da Adıyaman’da olacak. Salih Fırat’ın AKP’ye katılmasından sonra CHP, bölgeyi daha sık ziyaret edecek.  Esnaftan, vatandaşa ve köylere kadar ziyaretler düzenlenecek.  “ Partini yalnız bırakma” denilecek.  CHP Heyetinde, Genel Başkan Yardımcıları  Umut Oran, Gökhan Günaydın, Veli Ağbaba, Özgür Özel,  Hüseyin Aygün,  Aykut Erdoğdu,  Aytuğ Atıcı,  Ali Rıza Öztürk,  Mehmet  Şeker, Mevlüt Dudu bulunuyor. CHP,  geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı’na,  parti değiştirenlerin milletvekillerinin düşürülmesi için  kanun teklifi  vermişti.

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