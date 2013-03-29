CHP’den Adıyaman çıkarması

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP, 10 milletvekili ile 1 Nisan’da Adıyaman’da olacak. Salih Fırat’ın AKP’ye katılmasından sonra CHP, bölgeyi daha sık ziyaret edecek. Esnaftan, vatandaşa ve köylere kadar ziyaretler düzenlenecek. “ Partini yalnız bırakma” denilecek. CHP Heyetinde, Genel Başkan Yardımcıları Umut Oran, Gökhan Günaydın, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Hüseyin Aygün, Aykut Erdoğdu, Aytuğ Atıcı, Ali Rıza Öztürk, Mehmet Şeker, Mevlüt Dudu bulunuyor. CHP, geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı’na, parti değiştirenlerin milletvekillerinin düşürülmesi için kanun teklifi vermişti.