CHP'den aday olmayan Mehmet Haberal'ın oğlu MHP'den adaylığını açıklayacak

2011 seçimlerinde Ergenekon davasından tutuklu olduğu dönemde CHP milletvekili seçilen ve 7 Haziran'daki genel seçimler için yeniden adaylık başvurusunda bulunmayan CHP İstanbul Milletvekili Prof. Mehmet Haberal'ın oğlu Erkan Bülent Haberal yarın (18 Mart 2015) MHP'den adaylığını açıklayacak.

Mehmet Haberal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği doğrultusunda 2012'de MHP MYK üyeliğine atanan Bülent Haberal'ın Zonguldak'tan milletvekili adayı olacağı yolundaki iddialara ilişkin olarak daha önce şunları söylemişti:

"İnsanlara sormadan, insanlarla görüşmeden kim olursa olsun sorulması gerekir. Bunlar çok çirkin şeylerdir. Ben yakıştıramıyorum. İnsanlar istedikleri şekilde hareket edebilirler. Herkesin bir görüşü olabilir. Ben buna saygı duyarım, ama olmayan bir yerde veya bulunmayan yahut bir şey olacak ki, siz onun hakkında yorum yapacaksınız. Basın çok önemlidir. Ben bütün basından şunu rica ediyorum: Kim olursa olsun herhangi biriyle ilgili size bir bilgi gelirse, lütfen onu gerçek bilgiye ve belgeye dayandırın. Eğer gerçek bilgi ve belgeye dayanmazsa, bu bir karalama olur.”

Mehmet Haberal CHP'den Meclis'e girmişti

17 Nisan 2009'da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildiği Ergenekon davası kapsamında yaklaşık 4,5 yıl kalan Mehmet Haberal, CHP'den Zonguldak Milletvekili seçildiği 2011 genel seçiminde tutuklu olduğu için yemin edememişti. 5 Ağustos 2013'te tahliye olan Haberal, 2 Ekim 2013'te Meclis'te yemin ederek görevine başlamıştı.

CHP’de 15 milletvekili yeniden adaylık için başvurmadı

2011 yılından bu yana CHP'de vekillik görevinde bulunan Mehmet Haberal, 7 Haziran 2015 seçimlerinde yeniden vekillik için adaylık başvurusunda bulunmadı. Genel Başkan yardımcısı Şafak Pavey ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’nin milletvekili Hüseyin Aygün’ün de adaylık başvurusu yapmayan isimler arasında yer alıyor.

CHP’de aday olmayan 15 isim şöyle:

Hüseyin Aygün, Aykan Erdemir, Oğuz Oyan, Alaattin Yüksel, Oktay Ekşi, Şevki Kulkuloğlu, Sabahat Akkiraz, Şafak Pavey, Osman Aydın, Kemal Ekinci, Mehmet Haberal, Osman Kaptan, Turhan Tayan, Binnaz Toprak, İhsan Kalkavan.