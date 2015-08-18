CHP'den açıklama: Kılıçdaroğlu Saray'a gidecek mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hükümet kurma görevini CHP'ye vermesi gerektiğini ifade eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bu taktirde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gidebileceğini söyledi.

Engin Altay, NTV’nin canlı yayınında Funda Görey’in sorularını yanıtladı.

Altay, “Ortada Saray entrikası var. Partilerin bunu bozması gerekiyor. Erken seçim doğru değil. 7 Haziran’daki seçmen iradesine saygılıktır” dedi.

CHP’li Engin Altay, “Kemal Kılıçdaroğlu, görevi almak için Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gidecek mi?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

“Sayın Kılıçdaroğlu, devlet işleri söz konusu olduğu zaman duygularını bir kenara bırakmayı bilen bir devlete adamıdır. Hukukun üstünlüğüne, Anayasa’ya bağlı kalmaya görev bilen bir anlayış içindeyiz. Böyle bir davet geldiğinde nereye gidilmesi gerekiyorsa gidilir, başka çaresi yok bunun.”

Altay, görevi aldıktan sonra diğer partileri ziyaret edeceklerini belirterek, “Önce koalisyon teklifiyle gideceğiz. Seçime biz götürelim mantığıyla gitmeyeceğiz. Koalisyon formülü olmuyorsa, CHP azınlık hükümetinin kurulmasının yollarının denenmesi lazım” diye konuştu.