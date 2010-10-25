-CHP'DEN AÇIKLAMA ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asuman Çakmakçı'nın, Meryem Tezel ile aile ilişkileri ve benzeri konularda hiçbir konuşma yapmadığı bildirildi. CHP Basın Birimi, Yeni Akit Gazetesi'nde ''Meryem Hanım'ı yıkan söz'' başlığıyla verilen habere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Haberin tamamen yalan olduğu, gerçekle en ufak bir ilişkisinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asuman Çakmakçı, haberde öne sürüldüğü gibi Meryem Tezel ile aile ilişkileri ve benzeri konularda hiçbir konuşma yapmamıştır. Meryem Tezel ne CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asuman Çakmakçı'ya kadına şiddet uygulanması konusunda soru sormuş ne de Asuman Çakmakçı öne sürüldüğü gibi kendisine bir yanıt vermiştir. CHP'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yakaladığı rüzgardan rahatsız olan ve CHP Kadın Kollarının Türkiye genelinde örgütlenmesini sabote etmek isteyenlerin bu ve benzeri yalanları, CHP'nin Türkiye'yi, kadını, erkeği, yaşlısı genci ile tüm insanımızı savunma ve AKP'yi iktidardan etme kararlılığına engel olamayacaktır. Yasal haklarımız saklı kalmak üzere, basın özgürlüğü ile halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı çerçevesinde tamamen yalana dayalı bu tekzibimizi, düzeltmemizi medya dünyamız ile kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız.''