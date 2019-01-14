CHP'den ABD'ye tepki: Bize sökmez

CHP'den ABD'nin "Türkiye'yi mahvetme" mesajına tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin basın açıklamasında konuştu.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre Öztrak, "Trump dün akşam sosyal medyadan 'Türkiye, Kürtleri vurursa onları mahvederim' demiş. Türkiye tarihinde kimse böyle tehdit edememiştir bu tehditler bize sökmez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını söylemişti. Trump, Kürtlerden de Türkiye'yi tahrik etmemelerini söylemişti.