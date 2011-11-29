-CHP'den AA'ya ziyaret ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Öztürk'ü ziyaret etti. Medya kurumlarını ziyaret ederek, alanlarda gördükleri basın mensuplarının çalışma koşulları ve sosyal hakları konusunda bilgi almayı arzu ettiklerini belirten Akkaya, medya çalışanlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini kaydetti. Birçok kurumda işin mutfağında çalışanların ekonomik ve sosyal açıdan yaşadıkları zorlukların farkında olduklarını belirten Akkaya, CHP olarak sorunların giderilmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti. Akkaya, sektördeki problemlerin çözümünün örgütlü toplumdan geçtiğini, bu kapsamda çalışanların sendikalı olmasını önemsediklerini belirtti. Kemal Öztürk de medya çalışanlarının sıkıntıları olduğunu belirterek, kendisinin de ''ekmeğini gazetecilikten kazanan bir kişi'' olduğunu, en son Van'da yaşanan depremde olmak üzere aktif haberciliği hala sürdürdüğünü, bu nedenle sorunları yakından bildiğini söyledi. Akkaya'nın sektörün sıkıntılarını bizzat yerinde görmek için yaptığı ziyaretlerin takdire değer olduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu: ''Herkes gazeteciden bir şey bekler ama kimse 'gazetecinin bir sıkıntısı, sorunu var mı' diye genelde sormaz. Sektörün içinde bulunduğu ekonomik krizin yanı sıra kurumların kendisinden kaynaklanan bir çalışma modeli problemi de var. Mesai saatlerinden tutun alınan ücretlere, 212 Basın Sigortasına kadar sıkıntılar var. Bu problemleri çözmek için hem meslektaşlarımızın hem de kurum sahiplerinin karşılıklı bir çaba göstermesi gerekiyor. Sanıyorum bu konuda en rahat olan Anadolu Ajansıdır. Çalışanlarımızın hem sosyal hakları hem çalışma koşulları son derece iyi bir durumdadır.'' Öztürk, Anadolu Ajansının hem etik olarak haberciliğe gösterdiği duyarlılığın hem de Türkiye'nin sesini dünyada duyurmak açısından yapacağı gayretlerin tüm kamuoyu tarafından görüleceğini de belirtti. Akkaya, Anadolu Ajansının yanı sıra bazı medya kuruluşlarını da ziyaret etti.