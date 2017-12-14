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CHP’den 82. il teklifi

Bursa ve Kütahya’dan ayrılacak 6 ilçenin İnegöl’e bağlanması için teklif verildi

14 Aralık 2017 19:59

CHP, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdığı teklifle İnegöl’ün il olmasını önerdi. 

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, CHP lideri ile CHP Grup Başkanvekillleri ve Bursa milletvekilleri Lale Karabıyık, Ceyhun İrgil, Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun imzasını taşıyan ortak teklifte, Bursa ve Kütahya’dan ayrılacak 6 ilçenin İnegöl’e bağlanması öngörüldü.

Teklifte İnegöl’e bağlanacak ilçeler, “Keles, Domaniç, Kurşunlu, Alanyurt, Yenice ve Kemalpaşa” olarak düzenlendi. Teklifin gerekçesinde, İnegöl’ün Bursa’ya 40 kilometre, Yenişehir Havalimanı’na 25 kilometre uzaklıkta bulunduğu ve 255 bin nüfusa sahip olduğu vurgulandı.

Gerekçede, “Ülkemizin önemli bir sanayi merkezi olan İnegöl, TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre Türkiye’nin 16’ncı büyük sanayi merkezidir. İnegöl mobilyası artık dünya çapında bilinen bir marka haline gelmiştir. Yemekte İnegöl Köftesi, turizmde Oylat kaplıcaları, tarımda İnegöl ayçekirdeği, kültürel alanda ülkemizin ilk sivil mehteri olan Tarihi İnegöl Mehteri, şifa kaynaklarında Elmaçayır, Kozluca, Özlüce, Konurlar, Eskikaracakaya ile markalaşarak hızla büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir” dendi.

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