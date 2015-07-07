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Politika

CHP'den 70 maddelik 'Demokrasi Paketi'

Pakette seçim barajının düşürülmesi de var

07 Temmuz 2015 13:31

CHP, 70 maddelik demokrasi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu. Paket seçim barajını yüzde 3’e düşürüyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu imzasıyla Toplumsal Barış ve Demokrasi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Pakette yer alan düzenlemeler şöyle:

* Milletvekili genel seçimlerinde baraj yüzde 3'e indirilecek.

* Siyasetteki dil yasakları sona erdirilecek.

* Siyasi partilere devlet yardımı tüm siyasi partileri kapsayacak şekilde adil bir hale getirilecek.

* Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir "Toplumsal Mutabakat ve Ortak Akıl Heyeti Komisyonu” oluşturulacak.

* Geçmişte yaşanan acı ve travmaları hatırlatan isimleri taşıyan; meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park ve benzeri alanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletme, tesis, bina ve benzeri tüm yapıların ve kışlaların tespit edilmesi ve bu isimlerin değiştirilmesi amacıyla TBMM'de komisyon kurulacak.

* Adları değiştirilen köy, bucak, ilçe ve diğer yerleşim yerleriyle coğrafi yerlerin eski adları, yeni adlarıyla birlikte kullanılacak.

* Dersim olaylarının tüm boyutlarıyla araştırılması için Dersim arşivlerinin devletin ilgili tüm kurumlarından alınıp TBMM'de toplanarak halka ve araştırmacılara açılacak.

* 21 Mart günü Nevruz Bayramı olarak tatil ilan edilecek.

* Eski Diyarbakır Cezaevi "İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi"ne dönüştürülecek.

* Koruculara kamuda başka alanlarda istihdam olanağı getirilerek, koruculuk sistemi kaldırılacak.

* Mayınlı araziler temizlenip, yoksul köylüye tarımsal faaliyetler için tahsis edilecek.

* Uzun tutukluluk süreleri kısaltılacak.

* Faili meçhul cinayetlerde zaman aşımının kaldırılacak.

* Hrant Dink'in adı İstanbul Şişli'de bir caddeye verilecek.

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