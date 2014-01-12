CHP'den 50 bin seçmen silindi iddiası

CHP Antalya genelinde 50 bin seçmenin listelerden silindiğini iddia etti. Antalya'nın merkez ilçelerinden Muratpaşa'da CHP İlçe Başkanı Ercan Erkan, "Listeden silindiğini belirlediğimiz bu kişiler, Türkiye 'nin herhangi bir noktasında da çıkmıyor. Bunun üç nedeni olabilir ya bu kişilerin tamamı öldü, ya taşındılar ama hala yeni adreslerinde kayıt yaptırmadılar, ya da bu kişiler aynı mahallede, aynı sokak ve evde yaşamaya devam ederken listelerden silindi"dedi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı uyarınca, Antalya'da da seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.Emre Baylan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Antalya'nın merkez ilçelerinden Muratpaşa'da CHP İlçe Başkanı Ercan Erkan, askıya çıkan listelerde il genelinde 2011 yılında Antalya seçmen kütüklerinde yer alan 50 bin 348 kişinin yer almadığını söyledi. Erkan, ilçesi Muratpaşa'da ise bu sayının 16 bin 224 olduğunu kaydetti. İlçe Başkanı Erkan bu durumun nedenlerini şöyle sıraladı:

"Listeden silindiğini belirlediğimiz bu kişiler, Türkiye 'nin herhangi bir noktasında da çıkmıyor. Bunun üç nedeni olabilir ya bu kişilerin tamamı öldü, ya taşındılar ama hala yeni adreslerinde kayıt yaptırmadılar, ya da bu kişiler aynı mahallede, aynı sokak ve evde yaşamaya devam ederken listelerden silindi."

İlçe başkanlığı olarak bu sayıya 2011 yılı seçmen listeleri ve adrese dayalı nüfus kayıt sistemi üzerinden yaptıkları çapraz sorgu sayesinde ulaştıklarını anlatan Ercan Erkan, "Seçim kurulları 3 Ocak'ta adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerini aldı ve 10 Ocak'ta muhtarlıklarda askıya çıkardı. Şimdi her seçmenin üzerine düşen görev, muhtarlıklarda askıya çıkan listeleri kontrol etmek" diye konuştu.

Seçmen liste sorgulamasının CHP Genel Merkezi 'nin oluşturduğu ve internet üzerinden ulaşılabilen e-seçmen uygulamasıyla da yapılabileceğini hatırlatan Ercan Erkan, seçmen kütüklerine itirazların 23 Ocak'a kadar yapılabileceğini kaydetti.

CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Erkan, seçmen kütüğünde yer almayan kişilerin ne yapması gerektiği konusundaysa şu bilgileri verdi:

"Seçmen listesinde adı olmayan kişinin, bulunduğu ilçenin belediyesine elektrik, su, sabit telefon faturası, kira sözleşmesi ya da tapu kaydıyla başvurarak 'numarataj belgesi' alması gerekiyor. Kişi aldığı belgeyle İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvuruda bulunup adres kaydını yaptıracak ve sonra İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak seçmen listesine kaydının yapılmasını talep edecek."

Ercan Erkan, bu işlemlerde kolaylık sağlamak için ilçe başkanlığı olarak Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü önünde bir yardım masası oluşturduklarını da dile getirdi. Basılı dilekçelerin yer aldığı bu masadan, ayrıca mesai saatleri içinde ilçe seçim kuruluna ulaşımı sağlamak için ücretsiz servis sağlanıyor. Muratpaşa Belediyesi de bu işlemleri kolaylaştırmak için numarataj servisini Elmalı Mahallesi semt veznesine taşıdı. CHP İlçe Başkanı Erkan "2011 seçimlerinde Muratpaşa'da seçmen sayısı 300 bin civarındaydı. Yapılan itirazlar ve düzeltmelerle sayı 4 bin arttı" hatırlatmasında bulundu.

Antalya'nın 2011 genel seçimlerinde toplam seçmen sayısı 1 milyon 387 bin 511'di.