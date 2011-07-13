-CHP'DEN 4 MİLLETVEKİLİ DAHA ANDİÇTİ TBMM (A.A) - 13.07.2011 - TBMM Genel Kurulunda, CHP'den 4 milletvekili daha andiçti. Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında toplandı. Yakut, henüz andiçmeyen milletvekillerinden bu işlemi yapmak isteyen olup olmadığını sordu. CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay, Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan, Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli ile Kırklareli Milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu andiçtiler. Genel Kurulda daha sonra, Bakanlar Kurulu için güven oylamasına geçildi.