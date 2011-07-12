-CHP'DEN 4 MİLLETVEKİLİ DAHA ANDİÇTİ TBMM (A.A) - 12.07.2011 - TBMM Genel Kurulunda CHP'den 4 milletvekili andiçti. Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut Başkanlığında toplandı. Yakut, henüz andiçmeyen milletvekillerinden bu işlemi yapmak isteyen olup olmadığını sordu. CHP Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı, İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün andiçtiler. Pavey, andiçtikten sonra kendi arkadaşlarının yanı sıra AK Parti ve MHP milletvekillerinden de alkış aldı.