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Politika

CHP'den 4 kanun teklifi TBMM (A.A)

24 Ocak 2012 14:28

-CHP'den 4 kanun teklifi TBMM (A.A) - 24.01.2012 - CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, Terörle Mücadele ve Adli Sicil kanunları ile TCK ve CMK'da değişiklik yapılmasını içeren 4 ayrı kanun teklifi verdi. Tarhan'ın, TBMM Başkanlığına sunduğu, CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen'in de imzasını taşıyan Terörle Mücadele Kanunun'da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, ''Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır ve örgüt mensupları gibi cezalandırılırlar'' hükmünün kanundan çıkarılmasını öngörüyor. Teklif, terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara, yayınlayanlara, bu suçlara basın yayın yoluyla iştirak edenlere yönelik cezaları içeren düzenlemeleri de yürürlükten kaldırıyor. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) değişiklik yapan teklif ise ''iddianamenin iadesi'' başlıklı maddeye, ''hukuka aykırı delileri içeren'' hükmünü ekliyor. Hukuka aykırı delilleri içeren iddianamelerin, Cumhuriyet Başsavcılığına iadesini öngörüyor. Adli Sicil Kanu'nunda değişiklik yapan teklif, adli sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesini yeniden düzenliyor. Teklif, ceza ve güvenlik tedbirinin infazının tamamlanmasından başlamak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkumiyet halinde 10 yıl, 5 yıldan az hapis veya adli para cezasına mahkumiyet halinde 5 yıl içinde yeni bir suç işlenmemesi halinde arşiv bilgilerinin tamamen silinmesini getiriyor. Tarhan'ın, TCK'da değişiklik yapan kanun teklifi ise ''Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma'' hükmünün, hapis cezası ertelenen ya da suç tarihinde 18 yaşından küçük çocuklar için uygulanmamasını öngörüyor.

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