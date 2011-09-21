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Politika

CHP'den "Yurdakul" teklifi hazırlığı TBMM (A.A)

21 Eylül 2011 14:53

-CHP'den "Yurdakul" teklifi hazırlığı TBMM (A.A) - 21.09.2011 -  CHP, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Odatv davasının tutuklu sanığı Doğan Yurdakul'un eşinin ölümünün ardından ''Bir insanın eşi ölüm döşeğindeyken ona izin verilmesi lazım'' sözleri üzerine, yasal düzenleme için harekete geçti. Kılıçdaroğlu, Yurdakul'un tutukluların hasta yakınlarıyla görüşmesine imkan verecek bir yasa çıkarılması talebi üzerine, parti hukukçularına talimat verdi. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda değişiklik öngören bir kanun teklifi hazırlığı yapıyor. Kanunun, ''Mazeret izni'' başlıklı 94. maddesinde; hükümlülere ana, baba, eş, kardeş veya çocuğun yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hallerinde, 10 güne kadar mazeret izni verilebileceğine ilişkin hüküm yer alıyor. CHP, hazırlayacağı teklifle, bu hükmün tutukluları da kapsamasını isteyecek. CHP'nin hazırladığı kanun teklifinin, bu hafta içinde TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

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