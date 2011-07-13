-CHP'DEN "SİYASİ ETİK" İÇİN KANUN TEKLİFİ TBMM (A.A) - 13.07.2011 - CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, TBMM üyeleri ve dışarıdan atanan bakanların uymaları gereken siyasi etik kurullarının belirlenmesi ve bu konuyla ilgili inceleme yapmak üzere ''Siyasi Etik Komisyonu'' kurulmasına ilişkin kanun teklifi verdi. Meclis Başkanlığına sunulan teklif, ''emsal bedel ve ücret'', ''hediye'', ''komisyon'', ''onursal ücret'' ve ''seyahat giderleri'' gibi tanımları da içeriyor. Milletvekili ve bakanların milletvekilliği ile bağdaşmayan işler yapmasını yasaklayan, varsa faaliyetlerini kayyuma devretmelerini öngören teklif, görev sırasında edinilen gizli bilgilerin kişisel amaçla kullanımının önlenmesini de düzenliyor. Milletvekili ve bakanlara ''hediye alma ve menfaat sağlama yasağı'' getiren teklif, Türk vatandaşı olmayan yabancı kişi ve kuruluşlardan alınacak hediyenin değerinin, aylık net asgari ücreti geçmesi durumunda kurula devredilmesini öngörüyor. Özel ya da resmi kuruluşların, milletvekilleri ya da bakanlara gönderdikleri değeri aylık net maaşının yüzde 10'unu aşan hediyeler de kurula teslim edilecek. Teklif ayrıca, seçim harcama tutarının bildirilmesi zorunluluğunu da getiriyor. Buna göre, milletvekili adayı olmak için siyasi partilere başvuranlar ile bağımsız adaylar, başvuru dilekçelerinde seçim çalışmalarında kullanacağı seçim bütçesini de bildirecek. Teklife göre, milletvekili ve bakanlar, devletin bina, araç, gereç, malzeme, telefon ve personelini kişisel amaçlarla kullanamayacak. Milletvekilleri ve bakanlar, mal bildirimlerine onursal ücret niteliğindeki telif kazançları, hayır kurumlarına yapılan hibe niteliğindeki ödemeleri ve verilen hediyeleri de ekleyecek. Siyasi Etik Komisyonu üyeliklerinde, denetim kökenli milletvekillerine öncelik tanınacak. Komisyon, milletvekilleri ve bakanların siyasi etik ilkelerine uyup uymadıklarını resen veya yapılacak başvurular üzerinden inceleyip, araştıracak. Siyasi etik kurallarına uyulmadığının tespiti durumunda milletvekili veya bakan, aykırılıkların düzeltilmesi için uyarılacak. Uyarıya rağmen bu durumun düzeltilmemesi durumunda ilgilinin kınanmasına karar verilebilecek, bu durum kamuoyuna da açıklanacak.