-CHP'DEN "SİYANÜR" ÖNERGESİ TBMM (A.A) - 26.07.2011 - CHP, siyanür ve benzeri kimyasal maddeler kullanılarak yapılan madencilik faaliyetlerinin zararlarının araştırılmasını istedi. CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 7 Mayıs'ta Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gümüş üretimi yapılan Eti Gümüş A.Ş.'ye ait tesisin siyanürlü atık su barajındaki setlerden birinin çökmesinin büyük bir çevre kirliliği tehlikesini ortaya çıkardığı ifade edildi. 25 milyon metreküp atık kapasitesine sahip olan barajda 15 milyon metreküp atık siyanürlü su bulunduğu ve bunun 1 litresinde 1000 mg siyanür bulunduğunun iddia edildiği belirtilen önergede, şu görüşlere yer verildi: ''Uzmanlar 1 litre suda 8 mg siyanür bulunduğunda zehirlenmeye, 20 mg bulunduğunda ise ölümcül sonuçlara yol açtığını belirtmektedir. Atık havuzundaki setlerin tamamen çökmesi durumunda, başta tesisin çevresi olmak üzere Porsuk Çayı'nda ve Sakarya Nehri'nde çok büyük bir çevre felaketinin yaşanacağı ve Karadeniz'e kadar ulaşacak kirliliğin etkilerinin yüzyıllarca süreceği, bölgenin adeta bir çöle dönüşeceği ifade edilmektedir.'' Tehlikenin boyutları bu seviyede iken, bakanlığın, Kütahya Valiliğinin ve ilgili şirketin, ''gerekli tedbirlerin alındığına dair'' açıklamalarının tatmin edici olmadığı vurgulanan önergede, Çevre Mühendisleri Odasının, bölgedeki içme suyundan numune alınarak yapılan tahlil sonucuna göre, kazanın beşinci gününde siyanür sızıntısının 4,5 kilometre ötedeki Köprüören köyü su kaynaklarına ulaştığını açıkladığı bildirildi. Kütahya'nın Dulkadir köyünden 7 kişinin siyanür zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve bir kişiye ''siyanür zehirlenmesi'' teşhisi konulduğu kaydedilen önergede, ilgili sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının tesiste inceleme yapmasına izin verilmediği, bakanlıklardan soru işaretlerini giderecek açıklamalar yapılmadığı, bölge halkının ekmeğini ya da sağlığını kaybetmek gibi hayati bir ikilem arasında bırakıldığı ifade edildi. Önergede, Türkiye'de siyanür ve benzeri kimyasal maddeler kullanılarak yapılan madencilik faaliyetinin neden olduğu çevre kirliliğinin ve olası kirlilik tehditlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılması talep edildi.