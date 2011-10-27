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Politika

CHP'den "mülkiye" için kanun teklifi TBMM (A.A)

27 Ekim 2011 19:01

-CHP'den "mülkiye" için kanun teklifi TBMM (A.A) - 27.10.2011 - CHP'li milletvekilleri, ''Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'' adına, ''Mülkiye'' sözcüğünün eklenmesi için kanun teklifi verdi. Kesimoğlu'nun, 32 arkadaşının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunduğu teklifin gerekçesinde, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin, 1859 yılında İstanbul'da ''Mekteb-i Mülkiye'' olarak kurulduğu, 1934 yılında adının ''Siyasal Bilgiler Okulu'' olarak değiştirildiği ve Ankara'ya taşındığı belirtildi. Okulun, 1950 yılında Ankara Üniversitesine katılarak adının, ''Siyasi Bilgiler Fakültesi'' olarak değiştirildiği ifade edildi. Söz konusu eğitim kurumunun, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, hukuki ve idari yapısında önemli rol oynadığı belirtilen gerekçede, ''Bu düzenleme, SBF'nin ülkemizde kurulan ve kurulacak olan aynı adı taşıyan başka siyasal bilgiler fakülteleri ile karıştırılmaması için önem taşımaktadır'' ifadesine yer verildi.  Teklif, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu'nun bir maddesinde değişiklik yapılarak, ''Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'' adına, ''Mülkiye'' sözcüğünün eklenmesini öngörüyor.

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