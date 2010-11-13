-CHP'DEN "KOMİSYON" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 13.11.2010 - CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Komisyonu'nun bölgeden çekildiği yönündeki haberlerin ''gerçeği yansıtmadığı'' belirtildi. CHP Genel Merkezi'nden, Zaman Gazetesi'nde yer alan ''CHP heyeti bölgeden çekildi, Kürt Raporu ortada kaldı'' başlıklı haberle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''CHP'de yeni tüzüğün uygulanması nedeniyle MYK'da meydana gelen değişikliğe rağmen dört ay önce başlatılan çalışma, Genel Merkez'de, illerde ilgililerin temasları, hazırlıklarıyla aksaksız olarak sürdürülmektedir. CHP'nin ilgili her kişi ve her kesimle görüş alışverişinde bulunarak sorunları yerinde incelemek ve değerlendirmek için oluşturduğu Doğu ve Güneydoğu Komisyonu çalışmalarına, daha önce de aynı komisyonda eşbaşkan olarak görev yapan Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran başkanlığında devam etmektedir. Komisyon, Oran başkanlığında bayram sonrası Ağrı, Van, Hakkari illerine giderek çalışmalarını sürdürecektir.''