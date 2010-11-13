T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'DEN "KOMİSYON" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

13 Kasım 2010 14:24

-CHP'DEN "KOMİSYON" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 13.11.2010 - CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Komisyonu'nun bölgeden çekildiği yönündeki haberlerin ''gerçeği yansıtmadığı'' belirtildi. CHP Genel Merkezi'nden, Zaman Gazetesi'nde yer alan ''CHP heyeti bölgeden çekildi, Kürt Raporu ortada kaldı'' başlıklı haberle ilgili yazılı açıklama yapıldı.   Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''CHP'de yeni tüzüğün uygulanması nedeniyle MYK'da meydana gelen değişikliğe rağmen dört ay önce başlatılan çalışma, Genel Merkez'de, illerde ilgililerin temasları, hazırlıklarıyla aksaksız olarak sürdürülmektedir. CHP'nin ilgili her kişi ve her kesimle görüş alışverişinde bulunarak sorunları yerinde incelemek ve değerlendirmek için oluşturduğu Doğu ve Güneydoğu Komisyonu çalışmalarına, daha önce de aynı komisyonda eşbaşkan olarak görev yapan Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran başkanlığında devam etmektedir. Komisyon, Oran başkanlığında bayram sonrası Ağrı, Van, Hakkari illerine giderek çalışmalarını sürdürecektir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24