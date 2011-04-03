-CHP'DEN "GENCEARTI PROJESİ" ANKARA (A.A) - 03.04.2011 - CHP'nin lise ve üniversite mezunu işsiz gençlerle üniversite öğrencilerine yönelik hazırladığı ''GenceArtı, İstihdamda Fırsat Eşitliği Yaratma Projesi'' kapsamında, 4 bine yakın gence eğitim, 200 gence internet bağlantılı canlı eğitim, 100'e yakın öğrenciye burs, 42 öğrenciye de staj olanağı sunulduğu bildirildi. Proje Sorumlusu CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Aylin Nazlıaka, projenin 17 Şubat 2011 tarihinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir etkinlikle başladığını ve başarılı bir şekilde ilerlediğini söyledi. CHP olarak aydınlık Türkiye'nin geleceği olarak gördükleri gençlerin iyi eğitilmesini, meslek edinmesini ve çalışma hayatının içinde yer almasını öncelikli bir konu olarak gördüklerini anlatan Nazlıaka, şöyle devam etti: ''Yeni açıklanan TUİK verilerine göre işsizlik oranın düştüğü söyleniyor. Fakat işsizlik oranları açıklanırken, dönem başında 8 yeni üniversitenin açıldığı ve üniversite öğrencilerinin genç işsiz nüfusta sayılmadıkları söylenmiyor. Türkiye'de mevcut eğitim sistemi işsiz üniversite mezunları üretiyor. 81 ilde bulunan 157 üniversiteden her yıl yaklaşık 700 bin öğrenci mezun oluyor. Mezun olan öğrencilerin ise yüzde 40'a yakını işsiz kalıyor. Üniversiteler, istihdam olanakları ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu meslekler dikkate alınmadan plansızca açılıyor. Geçen yıl İşkur aracılığıyla iş arayan 200 bin 140 üniversite mezununun sadece 15 bin 538'i yıl içerisinde işe yerleştirildi...'' Projenin, gençlere işsizlikle mücadelelerinde destek vermeyi hedeflediğini ifade eden Nazlıaka, ''İşsizseniz işimiz sizsiniz'' sloganıyla yola çıktıklarını ve ''Türkiye'nin her yerini dolaşarak gençlerin işsizlikle mücadelelerinde yanlarında yer almayı, özgüvenlerini tazelemeyi, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı, yeni bir çevre edinmelerini sağlamayı ve onları çalışma hayatına hazırlamayı amaçladıklarını'' kaydetti. -KILIÇDAROĞLU İMZALI KATILIM BELGESİ- GenceArtı Projesi kapsamında gençleri çalışma hayatına hazırlamak ve bireysel donanımlarını artırmak amacıyla kişisel gelişim seminerleri düzenlediklerini belirten Nazlıaka, bu amaçla, ''Hedefli Yaşam'', ''Meslek Seçimi ve Kariyer Yönetimi'', ''Özgeçmiş Hazırlama'', ''Mülakat ve İletişim Teknikleri'', ''Olumlu Düşünce ve Motivasyon'' konularında eğitimler verdiklerini bildirdi. Eğitime katılan gençlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzalı katılım belgeleri dağıtıldığını anımsatan Nazlıaka, yine eğitime katılan öğrenciler arasından yapılan çekilişle belirlenen gençlere ise burs ve staj olanakları sağlandığını söyledi. -''İŞ ARAMA REHBERİ''- ''www.gencearti.com'' adlı internet sitesi aracılığıyla da izlenebilen GenceArtı Projesi'nin, web sayfasında gençlere yönelik ''İş Arama Rehberi'' hazırlandığını aktaran Nazlıaka, bu rehberin, gençleri iş dünyasına hazırlayan ve çalışma mevzuatına yönelik bazı bilgileri içeren bir rehber olduğunu vurguladı. Nazlıaka, 2 binden fazla üyesi bulunan internet sitelerinde, üye olanların özgeçmiş örneklerini görebildiklerini, eğitim videolarını, alanında başarılı olmuş kişilerin kariyer hikayesi videolarını da izleyebildiklerini belirterek, sayfa üzerinden kariyer danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık hizmeti verildiğini de söyledi. -10 BİN LİRA ÖDÜLLÜ KISA FİLM YARIŞMASI- Projenin ilk etkinliğini 18 Şubat 2011 tarihinde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla Düzce'de gerçekleştirdiğini anımsatan Nazlıaka, Milas, Mardin, Bursa, Balıkesir, Karadeniz Ereğli, Sakarya, Kahramanmaraş ve Konya'da da gençlerle buluştuklarını bildirdi. Nazlıaka, GenceArtı Projesi'nin 9 Nisan ve 16 Nisan'da ise İstanbul'da gençlerle buluşacağını söyledi. Proje kapsamında, ''Genç İşsizliği'' konulu 18-29 yaş arası gençlerin katılabileceği toplam 10 bin lira ödüllü kısa film yarışması da düzenlediklerini belirten Nazlıaka, ''GenceArtı Projesi, şu ana kadar 4 bine yakın gence eğitim, 200 gence internet bağlantılı canlı eğitim, 100'e yakın öğrenciye burs, 42 öğrenciye de staj olanağı sundu. Bundan sonrada tüm imkanlarımızla gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz'' dedi. -KILIÇDAROĞLU İNTERNET ÜZERİNDEN GENÇLERLE BULUŞACAK- Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, GenceArtı ''İstihdamda Fırsat Eşitliği Yaratma Projesi'' kapsamında internet üzerinden gençlerle buluşacak. Kılıçdaroğlu, 7 Nisan 2011 Perşembe günü saat 10.30-11.00 arasında internet üzerinden canlı yayınla gençlerle biraraya gelecek. Bu etkinlikte, gençlerin sorularını Kemal Kılıçdaroğlu'na canlı olarak iletecekleri ve eşzamanlı olarak cevap alabilecekleri bildirildi.