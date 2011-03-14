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Politika

CHP'DEN "FAİLİ MEÇHUL" ÖNERGESİ  TBMM (A.A)

14 Mart 2011 15:20

-CHP'DEN "FAİLİ MEÇHUL" ÖNERGESİ  TBMM (A.A) - 14.03.2011 - CHP, ''faili meçhul'' cinayetlerin aydınlatılması için Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve çok sayıda milletvekilinin imzasını taşıyan önerge, TBMM Başkanlığına verildi. Önergenin gerekçesinde, Sabahattin Ali, Turan Dursun, Musa Anter, Onat Kutlar, Cavit Orhan Tütengil, Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Kemal Türkler, Metin Altıok, Muammer Aksoy, Hrant Dink, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok ve Doğan Öz'ün de aralarında olduğu bazı kişilerin ''hain saldırılar sonucu kaybedildiği'' vurgulandı. Bu cinayetlerin aydınlatılması konusunda ''Gerek birtakım kişi veya kurumların incineceği endişesiyle, gerekse devlet içindeki bazı örgütlenmelerin engellemesi sonucu'' şimdiye kadar kararlı ve somut bir adım atılamadığı belirtilen önergede, özetle şu görüşlere yer verildi: ''Türkiye'nin geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini, faili meçhul siyasi cinayetlerin üzerindeki sır perdesini kaldıracağını söyleyen AKP, bu söylemleriyle son derece çelişkili bir şekilde şimdiye kadar faili meçhul siyasi cinayetlerin araştırılması için verilen önergeleri sayısal çoğunluğuna dayanarak defalarca reddetmiştir. Bu cinayetlerin perde arkasının araştırılması, tüm sorumluların adalet önüne çıkarılması için verilen önergeler, Genel Kurul gündeminin yoğunluğu ve öncelikleri bahane edilerek kabul edilmemiştir.  Faili meçhul siyasi cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çabalara gösterilen bu vurdumduymazlık, ağırdan alma, tetikçilerin, katillerin, planlayıcıların işine yaramaktadır. Bir şey yapmadan geçirilen her gün, delillerin karartılması, olanların unutturulması, sorumluların adaletten kaçması için zemin yaratmaktadır.''

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