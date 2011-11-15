-CHP'den "evlenme yaşı 18 olsun" teklifi TBMM (A.A) - 15.11.2011 - CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, ''çocukların evlenmesine izin vermenin, çocuğun cinsel istismarına icazet vermek anlamına geldiği düşüncesinden hareketle ve çocuk tanımındaki uyumsuzluğu gidermek'' amacıyla evlenme yaşının yükseltilmesi için kanun teklifi verdi. Türmen, Türk Medeni Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu. Türmen'in teklifi, mevcut kanunda yer alan ''erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez'' hükmünü değiştiriyor. Teklife göre, erkek veya kadın, 18 yaşını doldurmadıkça evlenemeyecek. Teklifin gerekçesinde, Medeni Kanun'un, 17 yaş sınırının istisnai düzenlemesini yaparak olağanüstü durumlarda, önemli bir nedenle 16 yaşını dolduran erkek veya kadının evlenmesine izin verdiği, bunun iç hukuk ve uluslararası hukuktaki normlarla çeliştiği belirtildi. Çocuk Koruma Kanununda ''Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişi'' nin, çocuk olarak tanımladığına işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi: ''Çocukların kendi menfaatlerini azaltıcı, borçlandırıcı işlemler yapabilmesi, ehliyet alabilmesi, seçme hakkından yararlanabilmesi gibi bir çok ekonomik, siyasi ve sosyal haklarına dair 18 yaş sınırını arayan karar alıcılar, evlenme için iç hukuktaki çocuk tanımına yeterince özen göstermemiş ve evlenme için 17 ve 16 yaş sınırlarını düzenlemiştir. Medeni Kanunu'nun bu düzenlemesi, sadece iç hukuk bakımından dahi çocuk evliliklerine hukuki izni ifade etmektedir. Evlenen çocuk, Medeni Kanuna göre ergin kılınmaktadır.'' Gerekçede, çocukların ''evlenmeyi istedikleri'' veya ''evlenmeye rızalarının'' olduğunu düzenlemenin, çocuk evliliklerine imkan tanımanın, çağdaş hukuk sistemlerinde olmayan bir düzenleme olduğu vurgulandı. Gerekçede, evlilik için asgari yaşın, çocukların insan hakları çerçevesinde evrensel olarak kabul görülen 18 olarak belirlenmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi. Gerekçede, ''Çocukların evlenmesine izin vermek, çocuğun cinsel istismarına icazet vermek demektir. Çocukların evlenmesine izin vermek, evliliğin getirdiği yükü kaldıramayan çocukların şiddet görmesi demektir. Teklifle, evlenme yaşı istisnasız biçimde 18 olarak düzenlendiğinde çocuk tanımındaki uyumsuzluk giderilmiş olacaktır'' denildi.