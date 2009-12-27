CHP'den "erken terhis" teklifi

T24 - CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, batıda askerlik yapan er ve erbaşların hafta sonlarını izinli geçirebildikleri halde doğuda askerlik yapanların güvenlik gerekçesiyle bu haktan mahrum olduğunu belirterek, izin mağduriyetinin giderilmesi için kanun teklifi verdi.



Teklif, güvenlik, sıkıyönetim ve OHAL gerekçesiyle hafta sonu iznini kullanamayan askerlerin izinlerinin üç gün olarak hesaplanması ve bu sürenin muvazzaflık hizmetinden sayılmasını öngörüyor. Teklif bu durumdaki erbaş ve erlere erken terhis hakkı getiriyor.

Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinin gerekçesinde, Anayasa'nın 10'ncu maddesinin herkesin kanun önünde eşit olduğu vurgulandı. Devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduğu belirtilen teklifte şöyle denildi:

"Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundaki bazı illerinde güvenlik gerekçesiyle hak kayıpları yaşanmaktadır. Bu hak kayıplarından biri de askerlik vazifesi yapan kişiler arasında izin konusunda oluşan eşitsizliktir. Batı illerinde askerlik yapanlar hafta sonlarını izinli geçirebildikleri halde doğuda bazı illerde-Şırnak, Hakkari, Tunceli gibi- askerlik yapanlar bu haktan tamamen yoksun bırakılmaktadır. Dolayısıyla fiiliyatta batı illeri ile doğu illeri arasında farklı bir uygulama ortaya çıkmaktadır."

Anayasanın 72'nci maddesine göre vatan hizmetinin hak ve ödev olarak düzenlendiğini, bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde ve kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceğinin kanunla düzenleneceğinin belirtildiği gerekçede, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek, askerlik yapmak zorundadır. Dolayısıyla askerlik zorunlu bir kamu hizmeti olarak görülmüştür. Uygulama askerlerin izin işleri özel kanunlara ve yönetmeliklere göre düzenlenmiştir. Aynı görevi yapan erbaş ve erler arasında meydana gelen adaletsizliğin giderilmesi gerekmektedir. Bu amaçla nimet külfet dengesini sağlayacak şekilde hakkaniyete uygun bir düzenlemenin yapılması elzemdir" denildi.

İZİN KULLANAMAYAN ASKER ERKEN TERHİS OLABİLECEK

Askerlik Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifinde, askerlik hizmeti süresince erbaş ve erlere her ay için 2 gün olmak üzere toplam 30 gün kanuni izin hakkı verildiği belirtilerek, er eğitim birliğindeki 10 haftalık eğitimin bitiminde 10 günlük dağıtım izni verildiği ve izin sonunda da erbaş ve erlerin dağıtım oldukları yeni birliklerine katıldıkları vurgulandı. Katıldıkları yeni birliklerinde askerlik hizmetine devam eden erbaş ve erlerin istekleri göz önünde bulundurularak 20 günlük izin planlaması yapıldığı, bu sürenin kısa dönem askerlik yapanlar için 12 gün olduğu ifade edilen teklifte, "İzin kullanmaya hak kazanmış erbaş ve erler en az 15 günde bir cumartesi veya Pazar günleri şehir için çarşı iznine çıkartılırlar. Oysaki uygulamada, Şırnak, Hakkari, Tunceli ve diğer bazı yerlerde güvenlik kaygısıyla erbaş ve erler terhis tarihine kadar hafta sonu iznine çıkartılmamaktadırlar." denildi. Teklife göre, erbaş ve erlerin izin süreleri muvazzaflık hizmetinin her ayı için iki gün, sıkıyönetim, OHAL veya güvenlik gerekçesiyle hafta sonu izni verilmemesi halinde ise üç gün olarak hesaplanacak. Bu izin süresi muvazzaflık hizmetinden sayılacak. Teklifte, hafta sonu iznini kullanamayan erbaş ve erlere daha erken terhis hakkı sağlanması da öngörüldü.