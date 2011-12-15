-CHP'den "Enerji hasılatından TRT payı kaldırılsın" teklifi TBMM (A.A) - 15.12.2011 - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, enerji hasılatından TRT'ye ayrılan payının kaldırılması için kanun teklifi verdi. Tanrıkulu ve Yüksel imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, Elektrik Piyasası Kanunu ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda değişiklik yapıyor. Teklif, elektrik faturalarına yansıtılan ve abonelerden tahsil edilen bedellerin tüketicilerden alınmamasını öngörüyor. TRT'nin gelirleri arasında yer alan enerji hasılatından TRT'ye ayrılan pay ve elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde 2 tutarındaki pay kaldırılıyor. Teklifin gerekçesinde, Anayasaya göre, vergi, resim, harç gibi mali yükümlülüklerin ancak kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı belirtildi. Elektrik abonesi olan vatandaşlardan, kanuni dayanağı olmayan, Anayasaya aykırı şekilde bazı bedeller alındığı ifade edilerek, elektrik faturalarında Enerji Tüketim Tutarı dışında, Kayıp/Kaçak Bedeli, Perakende Satış Hizmet Bedeli, Sayaç Okuma Bedeli, İletim Sistemi Kullanım Bedeli, Dağıtım Bedeli, Enerji Fonu, TRT Payı, Belediye Tüketim Vergisi, KDV'nin bulunduğu anımsatıldı. Bu bedeller içinde, Kayıp/Kaçak Bedeli ile Sayaç Okuma Bedelinin kanuni bir dayanağının olmadığı savunulan gerekçede, ''Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı her iki bedel için de dayanak olarak Elektrik Piyasası Kanunu'nu gösterse de kanunda bu bedellerin, bu adlar altında alınmasını düzenleyen hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Elektrik abonelerinden alınan TRT Payı, bir kanuni dayanağa sahip olmakla birlikte elektrik kullanımıyla ilgisi olmayan, haksız bir bedel olarak tüketiciye yansıtılmaktadır. Evinde TRT'ye ait bir alıcısı olmayan, hatta TRT'yi izlemeyen bir vatandaşın TRT vergisi ödemesi adaletsiz bir uygulamadır'' denildi. Gerekçede, 58. Hükümet'in Acil Eylem Planı'nda da yer alan bu uygulamanın kaldırılmasının, daha sonra 2009 ekonomik krizi sırasında gündeme geldiği, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ekonomik krize yönelik alacakları önlemler içerisinde maliyetleri azaltmak amacıyla elektrik faturasındaki yüzde 2'lik TRT payının kaldırılması konusunda görüş birliğine vardığı ancak, bugüne kadar bu yönde herhangi bir adım atılmadığı kaydedildi. Türkiye'de yaklaşık 32 milyon elektrik abonesi tüketiciden, 9 ayrı kalemde tahsil edilen bedellerin oranının yüzde 81,3'ye kadar ulaşabildiği ifade edilen gerekçede, ''Abonelerden değişik isimler altında haksız olarak alınan 8 kalem yükün her birinden ayrıca 9. kalem olmak üzere KDV alınması da büyük bir haksızlık yaratmakta, verginin vergisi denebilecek bir uygulama ortaya çıkmaktadır'' görüşü savunuldu.