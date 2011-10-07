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Politika

CHP'den "Ekonomik Görünüm Raporu" ANKARA (A.A)

07 Ekim 2011 00:59

-CHP'den "Ekonomik Görünüm Raporu" ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - CHP tarafından güncel ekonomik gelişme ve verilerin değerlendirildiği ''Ekonomik Görünüm Raporu'' hazırlandı.  CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak koordinatörlüğünde hazırlanan raporun, partinin resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.  Sitenin ''raporlar'' bölümüne koyulan değerlendirme 9 sayfadan oluşuyor.  Raporda, ''ağustos ayı dış ticaret verileri, eylül ayı enflasyon verileri, döviz yükümlülüklere uygulanan munzam karşılıkların düşürülmesine ilişkin Merkez Bankası kararı ve Merkez Bankasının döviz satım ihalesi'' değerlendiriliyor.

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