-CHP'DEN "DURSUN" İÇİN İPTAL İSTEMİ TBMM (A.A) - 11.10.2010 - CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Anayasa değişikliği gereği Sayıştay Genel Kurulunun belirlediği 3 aday arasından TBMM'nin Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçtiği Hicabi Dursun'un seçim işleminin geçersiz sayılması için TBMM Başkanlığına başvurdu. Genç, Dursun'un üye seçilmek için gerekli koşulları taşımadığını öne sürdü. Genç, başvuru dilekçesinde, seçime dayanak olan Anayasa değişikliğinin, üye seçilebilmek için 45 yaşını doldurma koşulunu getirdiğini ileri sürerek, Dursun'un 20 Ekim 1965 doğumlu olduğunu ve 45 yaşını doldurmadığını ifade etti. Yine seçime dayanak olan Anayasa değişikliğine göre, ''en az 20 yıl kamu hizmetinde çalışma'' koşulunun da bulunduğunu belirten Genç, 1991 yılında Sayıştay'da göreve başlayan Dursun'un durumunun bu koşula uyup uymadığının da belli olmadığını kaydetti. Genç, TBMM İçtüzüğüne göre TBMM Başkanlık Divanının konuyu görüşerek seçim işlemini geçersiz sayması gerektiğini savunarak, Başkanlık Divanında bu yönde karar alınarak, Genel Kurulun tasvibine sunulmasını talep etti. Dilekçeyi vermeden önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Genç, seçim gerçekleştirilirken milletvekillerine adayların özgeçmişlerinin dahi dağıtılmadığını belirterek, ''Meclis için yüzkarası bir olay. Affedilecek bir hata değil. Sayıştay, seçilme yeterliliği olmayan birini seçiyor, TBMM Başkanlığı da buna bakmadan seçimi gerçekleştiriyor. Başka ülkelerde olsa Meclis Başkanı istifa eder'' görüşünü dile getirdi.