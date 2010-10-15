-CHP'DEN "BARDAKOĞLU" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu görüşmesinin, Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekilliği döneminde konuşulan, ancak programlanamayan bir buluşma olduğu bildirildi. Yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun referandum, Brüksel ve Almanya programlarına ek olarak, il başkanları, PM ve milletvekilleri toplantısından sonra, Bardakoğlu ile 11 Ekim Pazartesi günü saat 20.00 için randevulaşıldığı belirtildi. Daha önce Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi açılış törenine katılarak konuşma yapma sözü veren Kılıçdaroğlu'nun, karayoluyla gittiği Isparta'dan karayoluyla döneceği için, aynı törende bulunan Süleyman Demirel'in konuşmasının 17.15'te tamamlanacağını dikkate alarak, saat 20.00'deki yemeğe yetişemeyeceğini Bardakoğlu'na ilettiği ifade edilen açıklamada, böylece yemeğin ertelendiği vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ancak konuşmasını tamamlayan Sayın Demirel, karayoluyla Ankara'ya dönmek için hareket eden Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı ve kendisiyle birlikte uçakla dönmeye davet etti. Sayın Demirel'in davetini memnuniyetle karşılayan Sayın Kılıçdaroğlu, Özel Kalem Müdiresi Hamret Erdemiş'e telefon ederek, Ankara'ya uçakla döneceğini söyledi ve Sayın Bardakoğlu'nun özel programı yoksa, iptal edilen saat 20.00'deki yemeğe katılabileceğini bildirmesini istedi. Sayın Bardakoğlu'nun da programının uygun olduğunu söylemesi üzerine, Isparta'dan dönen Genel Başkan Kılıçdaroğlu Sayın Ali Bardakoğlu'nu Diyanet İşleri Başkanlığında ziyaret etti. Bardakoğlu-Kılıçdaroğlu yemeğine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Koç ile CHP PM üyesi ve Bilim Yönetim Kültür Platformu Başkanı Prof. Dr. Sencer Ayata da katıldı.''