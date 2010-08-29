T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'DEN "AF" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

29 Ağustos 2010 17:04

-CHP'DEN "AF" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - CHP'den yapılan açıklamada, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 18 Nisan 2006'da Terörle Mücadele Yasası'nda düzenleme yapılmasını öngören tasarıda, terör örgütü ele başına fiilen af önerildiği, CHP'nin karşı çıkışı ile değişikliğin yapılamadığı'' iddia edildi. CHP İletişim Koordinatörlüğünden ''af tartışmalarına'' ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi: ''Başbakan Erdoğan, gündemlerinde Öcalan'a affın olmadığını söylüyor. Başbakan Erdoğan'ın imzasıyla 18 Nisan 2006'da Öcalan'a fiilen af önerilmiş ve CHP'nin karşı çıkışı ile Terörle Mücadele Yasası'nda yapılması öngörülen değişiklik yapılamamıştı. Başbakan Erdoğan imzasıyla hazırlanan ve CHP'nin karşı çıkışıyla engellenen tasarının ilgili maddesini, bilgilerinize sunarız: Madde 6 - 3713 sayılı Kanun'un 7. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:  -Madde 7- 1'inci maddede belirtilen amaçlara yönelik suç işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler, örgüte üye olanlar TCK'nın 314. maddesine göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyen de örgütün yöneticisi olarak cezalandırılır. -TCK'nın 221. maddesi (etkin pişmanlık) hükmü, bu madde açısından da uygulanır. Kişi, etkin pişmanlık hükümlerinden ancak bir defa yararlanabilir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24