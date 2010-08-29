-CHP'DEN "AF" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - CHP'den yapılan açıklamada, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 18 Nisan 2006'da Terörle Mücadele Yasası'nda düzenleme yapılmasını öngören tasarıda, terör örgütü ele başına fiilen af önerildiği, CHP'nin karşı çıkışı ile değişikliğin yapılamadığı'' iddia edildi. CHP İletişim Koordinatörlüğünden ''af tartışmalarına'' ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi: ''Başbakan Erdoğan, gündemlerinde Öcalan'a affın olmadığını söylüyor. Başbakan Erdoğan'ın imzasıyla 18 Nisan 2006'da Öcalan'a fiilen af önerilmiş ve CHP'nin karşı çıkışı ile Terörle Mücadele Yasası'nda yapılması öngörülen değişiklik yapılamamıştı. Başbakan Erdoğan imzasıyla hazırlanan ve CHP'nin karşı çıkışıyla engellenen tasarının ilgili maddesini, bilgilerinize sunarız: Madde 6 - 3713 sayılı Kanun'un 7. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: -Madde 7- 1'inci maddede belirtilen amaçlara yönelik suç işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler, örgüte üye olanlar TCK'nın 314. maddesine göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyen de örgütün yöneticisi olarak cezalandırılır. -TCK'nın 221. maddesi (etkin pişmanlık) hükmü, bu madde açısından da uygulanır. Kişi, etkin pişmanlık hükümlerinden ancak bir defa yararlanabilir.''