CHP'den 3 bağımsız bakanın atamasına iptal davası

T24 - CHP Parti Meclisi Üyesi avukat Mahmut Tanal, anayasa uyarınca seçim dönemi için atanan 3 bağımsız bakanın, "bağımsız olmadığı gerekçesiyle atamanın iptali ve başbakanlık savunması beklenmeksizin yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara 17. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Tanal dava dilekçesinde, "Salt hiçbir partiye üye olmamak bağımsız sayılmaya yetmez. Anayasanın aradığı tarafsızlık aynı zamanda ve mutlaka tarafsızlığı da içerir" dedi.



Edinilen bilgiye göre Tanal açtığı davada; Adalet Bakanı Ahmet Kahraman, İçişleri Bakanı Osman Güneş ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk'un AKP'li bakanların müsteşarları olduğunu anımsattı. Tanal dava dilekçesinde, "Salt hiçbir partiye üye olmamak bağımsız sayılmaya yetmez. Anayasanın aradığı tarafsızlık aynı zamanda ve mutlaka tarafsızlığı da içerir" dedi. Her üç bakanın, müsteşarlık dönemindeki siyasi açıklamalarına ilişkin haberleri dava dilekçesine ekleyen Tanal, anayasa uyarınca bir seçmen olarak dava açma hakkı bulunduğunu belirtti.





Meşru kişisel güncel menfaat var



Tanal, 2007 seçimleri döneminde bir vatandaşın Güneş'in yine bağımsız bakan olarak atanması üzerine idare mahkemesinin davayı yetkisizlik gerekçesiyle reddettiğini, ancak Danıştay 10.Daire'nin söz konusu davanın kendisinin değil idare mahkemesinin görev alınana girdiği yönünde karar aldığını anımsattı. Tanal, Danıştay kararı uyarınca "seçmen sıfatıyla dava konusu işlemle meşru, kişisel ve güncel bir menfaatinin bulunduğunu" ifade ederek, dava açabileceğinin altını çizdi.





