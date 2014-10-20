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Yaşam

CHP’den 17 Aralık 'Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Günü' olsun teklifi

CHP’li Mahmut Tanal, 17 Aralık gününün ‘Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Günü’ ilan edilmesi için kanun teklifi verdi

20 Ekim 2014 13:46

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Rüşvet ve yolsuzluk operasyonun başladığı 17 Aralık günün “Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Günü” ilan edilmesi için Meclise kanun teklifi verdi.

Kanun Teklifinin gerekçesine göre, 17 Aralık 2013’te yaşanan Rüşvet ve Yolsuzluk olayları toplumun, devlete olan güveninde çok ciddi yaralanmalar meydana getirmiştir. Devletin öncelikleri arasında yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmesi ve toplumun, devlete olan güvenini arttırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Halk ve birey, devlete vergisini vererek görevlerini yerine getirirken devletin de bu vergilerin nerelere harcandığını şeffaf ve objektif olarak belirtmesi gerekir. Devletin, Topluma karşı Yolsuzluk ve Rüşvet konusundaki hassasiyetini göstermesi için 17 Aralık’ın “Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Günü” olarak resmi tatil ilan edilmesi gerekmektedir.

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