CHP'den 16 Nisan raporu: Referandumda halk 'Hayır' dedi; hukuk dışı yöntemlerle sonuç değiştirildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumunun kesin olmayan genel sonuçları üzerinden yapılan, veri analizi çalışmasını paylaştı. CHP raporunda, "Referandum sonucu olarak açıklanan rakamların gerçekle bağdaşmadığından hiçbir şüphe duymuyoruz; referandumda halkın 'Hayır' dediğini ancak hukuk dışı yöntemlerle sonucun gerçek halk iradesinden farklı yönde gösterildiğini biliyoruz" dedi.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığı 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği Halkoylamasına ilişkin olarak "Referandum Değerlendirmeleri" başlıklı bir rapor hazırladı. Raporda, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oylarının 1 Kasım seçimine göre değerlendirildiğinde "4.8 milyon oy kaybettiği" ileri sürüldü.

Raporda şu değerlendirmeler yer aldı:

"Seçmenin yüzde 61,7'sine karşılık gelen 33 ilde 'Hayır' çıktı"

"Yurtiçi oylar üzerinden Türkiye genelindeki seçmenin yüzde 61,7’sine karşılık gelen 33 ilde 'Hayır' oyu, seçmenin yüzde 38,3’üne karşılık gelen 48 ilde 'Evet' oyu önde çıkmıştır.

"326 ilçede 'Hayır' oyu çıktı"

Hukuki sürecin yanı sıra, bu iddiamızın veri üzerinde yaptığımız çalışmalarla da doğrulandığını görüyoruz" ifadesinin kullanıldığı raporda, "Toplam seçmenin %46,3’üne karşılık gelen 326 ilçede 'Hayır', seçmenin %53,7’sine karşılık gelen 644 ilçede 'Evet' oyu önde çıkmıştır" denildi.

“Evet kanadı 4.8 milyon oy kaybetmiştir”

Anayasa değişikliğini TBMM’ye getiren ve halkoylamasında destekleyen AKP ve MHP’nin 1 Kasım’daki toplam oy oranları potansiyel olarak kabul edildiğinde, 68 il ve 827 ilçede potansiyelin altında 'Evet' oyu çıkmıştır. 1 Kasım oy oranları ve 16 Nisan seçmen rakamları esas alındığında 'Evet' kanadı 4.8 milyon oy kaybetmiştir. 19 il ve 195 ilçede AKP’nin 1 Kasım oy oranının dahi altında 'Evet' oyu çıkmıştır

Yüzde 100 'Evet', yüzde 100 katılım, yüzde 100 geçerli oy

263 sandıkta katılım yüzde 100, geçerli oy yüzde 100, 'Evet' oyu yüzde 100 çıkmaktadır. Bu sandıklarda 60 bin 703 'Evet' oyu kullanılmıştır. Aynı durumda olup yüzde 100 'Hayır' çıkan sandık sayısı ise 46 olarak tespit edilmiş, bu sandıklarda sadece 613 'Hayır' oyu kullanılmıştır.

“11.507 sandıkta hiç geçersiz oy çıkmamıştır”

Yurtiçi oylar üzerinden incelendiğinde, 1.639.366 seçmen kaydı içeren 11.507 sandıkta hiç geçersiz oy çıkmamıştır. Bu sandıklarda 879.229 'Evet', 574.408 'Hayır'oyu bulunmaktadır. Yani geçersiz oy çıkmayan sandıklardan net 304 bin 'Evet' oyu çıkmıştır.”

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