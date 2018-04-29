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BBC Türkçe

CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılması sosyal medyada nasıl tartışıldı?

CHP ile İYİ Parti arasında varılan anlaşma, kararın açıklanmasıyla sosyal medyanın da gündemine girdi. Kararı destekleyenler CHPİYİkiVar etiketi paylaştı, eleştirenlerden bazıları ise 'Ucuz şov' yorumu yaptı.

29 Nisan 2018 20:30

CHP'nin 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katıldığının açıklanması sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından oldu.

Twitter'da kimileri bu kararı desteklerken kimileri ise eleştirdi. CHP ile İYİ Parti arasında varılan anlaşmaya destek çıkanlar #CHPİYİkiVar etiketi paylaştı.

Kararın duyurulduğu basın toplantısından hemen sonra CHP İstanbul milletvekili İlhan Cihaner tepkisini "ÖDP, TKP ve DSP için de 20'şer vekil isteriz!" tweetiyle gösterdi.

Destekleyenlerden bazıları "CHP vatanseverlik gösterdi" derken SETA Vakfı İstanbul Genel Koordinatörü Fahrettin Altun ise "CHP'nin de İP'nin de işi gücü ucuz şov! YSK zaten izin verecekti" dedi.

Sosyal medyada öne çıkan tweetlerin bazıları şöyle:

https://twitter.com/ilhancihaner/status/988005326770393089https://twitter.com/lvntozrn/status/988013614874447877https://twitter.com/ALKIMcm/status/988011408783826945https://twitter.com/fahrettinaltun_/status/988013101722324992https://twitter.com/sinandirlik/status/988016495254016000https://twitter.com/KotanSeyhun/status/988012115536510976https://twitter.com/nimetgonulal1/status/988024227935735808
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