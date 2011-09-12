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Politika

CHP'den 12 Eylül mağdurları için yasa teklifi TBMM (A.A)

12 Eylül 2011 17:38

-CHP'den 12 Eylül mağdurları için yasa teklifi TBMM (A.A) - 12.09.2011 - CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, 12 Eylül 1980 askeri yönetiminin kararları ve kanunlarıyla mağdur olanlara ya da yakınlarına tazminat verilmesi için yasa teklifi verdi. TBMM Başkanlığına sunulan teklif, 12 Eylül 1980'de askeri yönetimin ülke yönetimine el koymasıyla askeri darbe rejiminin kararları ve kanunlarıyla mağdur olan her vatandaşın ya da yakınlarının maddi ve manevi tazminat hakkına, gerektiğinde dava açma hakkına sahip olmasını öngörüyor.  Teklif, düzenleme kapsamına girenleri belirlemek için komisyon kurulmasını, bu komisyonun kimlerden oluşacağı ve kimlerin nasıl yararlanacağını içeriyor. Tazminatlar için Maliye Bakanlığına bütçeden ödenek konulacak. Komisyonunun, maddi ve manevi zararı tespit etmesi durumunda, belirlenen hak sahiplerine 30 gün içinde Maliye Bakanlığınca ödeme yapılacak. Belirlenen sürede ödeme yapılmaması halinde hak sahipleri Maliye Bakanlığına dava açma hakkına sahip olacak.  Teklif, Komisyonun nihai kararına dava yolunun açık olması, ayrıca 10 yıl ve üzeri sürelerde cezaevlerinde kalanlara süreye bakılmaksızın emeklilik hakkı tanınmasını da öngörüyor.

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