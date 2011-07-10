-CHP'DE KILIÇDAROĞLU'NA TAM DESTEK ANKARA (A.A) - 09.07.2011 - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısında güncel gelişmelerin yanı sıra, özellikle il ve ilçe başkanlıklarından gelen raporların esas alınarak seçim sonuçlarının ayrıntılı olarak değerlendirildiği bildirildi. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, CHP MYK'nın bugün saat 10.00'da, CHP Parti Meclisi'nin (PM) saat 11.00'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandığı belirtildi. Açıklamada, 1 saati MYK, 11 saati PM olmak üzere, toplam 12 saat üserin toplantılarda güncel gelişmelerin yanı sıra, özellikle il ve ilçe başkanlıklarından gelen raporların esas alınarak, seçim sonuçlarının ayrıntılı olarak değerlendirildiği, PM üyelerinin tek tek görüşlerini açıkladığı, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da ayrıntılı değerlendirmesiyle sona erdiği ifade edildi. PM'nin, bir sonraki PM toplantısına kadar geçecek süredeki çalışma takvimini değerlendirdiği ve gündemdeki konuları da karara bağladığı kaydedildi. -CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNİN YEMİN ETMEMESİ- Toplantıda, ayrıca, CHP'li milletvekillerinin yemin etmemesi sonucu ortaya çıkan son durumun detaylı bir şekilde ele alındığı da öğrenildi. PM toplantısında, 12 Haziran seçimleri ve son siyasi gelişmeler değerlendirilirken, Genel Başkan Yardımcısı Sencer Ayata'nın illerden gelen sonuçlarla hazırlanan seçim analizlerini PM üyelerine aktardığı belirtildi. Seçim nedeniyle, farklı bölgelerde görevlendirilen PM üyelerinin de çalışmaları ve seçim sonuçları hakkında PM'ye bilgi verdikleri ifade edildi. Toplantının ardından parti genel merkezinden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, çok verimli, yapıcı ve olumlu bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. PM'de, CHP milletvekillerinin TBMM'de yemin etmemesine ilişkin, bugüne kadar izlenen tavır ve bundan sonra alınacak kararlar konusunda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK'ya tam destek olunmasına ilişkin görüş birliği oluştuğu öğrenildi.